Dass ein kleiner Haufen Punker aus der Meck-Pomm’schen Provinz – vom Verfassungsschutz nach wie vor als potenziell gefährlich eingestuft – zu einer der absoluten Konsensbands der letzten Jahre werden konnte, war nicht unbedingt abzusehen. Doch bei Feine Sahne Fischfilet trifft Haltung auf charmanten Küstenslang und schmissiger Punkrock auf bierselige Jugendzentrumsromantik. „Pöbeln, provozieren, bewegen und Lachmuskeltraining“ sind ihre selbst deklarierten Interessen. Dafür steht allein der Frontmann, der an einem Tag Pizza von seinem Bauch essen lässt und am nächsten Tag Hilfsgüter nach Kobane fliegt. Und plötzlich wird klar, warum ein Hamburg-Konzert pro Tour bei weitem nicht mehr ausreicht. Im Uebel & Gefährlich spielen sie deshalb am Donnerstag und am Freitag.

Text: Benedikt Ernst