Es müssen die tiefe beruhigende Stimme und die eingängigen Melodien sein, die den jungen Londoner bzw. seine Veröffentlichungen Wrong Or Right, Pray For Love und Walk in jede Radiostation in unseren Landen katapultiert haben. Während er in Großbritannien von der BBC noch in die Liste der spannendsten Nachwuchskünstler 2015 aufgenommen wurde, hat sein Song Walk im Herbst letzten Jahres bereits wochenlang unsere Charts angeführt. Platinstatus. Musik aus der Pop-Retorte macht Kwabs deshalb aber nicht. Mit einer gehörigen Menge Soul in der Stimme wird der 24-Jährige die Hamburger Fans live in seinen Bann ziehen – und sein Album Love + War, das im September erschien, vorstellen. Gebucht wurde er im Mojo, klarer Sound ist also garantiert. Das Konzert ist ausverkauft.

Text: Andra Wöllert