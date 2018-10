Schon in seinem letzten, oscarprämierten Film La Grande Bellezza widmete sich Paolo Sorrentino in berauschenden Bildern dem Alter. Auch in seinem jüngsten Werk spielen alte Männer die Hauptrolle. Nur geht es dieses Mal ruhiger zu. Statt im feierwütigen Rom spielt Ewige Jugend im beschaulichen Idyll der Schweizer Alpen. In einer Art Luxus-Sanatorium für die Schönen und Reichen aus aller Welt verbringen die beiden betagten Freunde Fred Ballinger (Michael Caine) und Mick Boyle (Harvey Keitel) wie jedes Jahr ein paar gemeinsame Tage.

Fred ist ein gefeierter Stardirigent und Komponist, der nichts mehr mit Musik zu tun haben will. Mick ist Regisseur und möchte vom Ruhestand noch gar nichts wissen, im Gegenteil: Er arbeitet mit einer Crew aus jungen Hipstern an seinem neuen Film, quasi seinem Testament. Während die beiden Schlammpackungen und Hot-Stone-Massagen genießen, über das Altwerden und verpasste Chancen sinnieren, sind sie umgeben von Freds frisch verlassener und von Liebeskummer geplagter Tochter Leda (Rachel Weisz) und einem jungen frustrierten Schauspieler (Paul Dano).

Mit Ewige Jugend ist Sorrentino ein melancholischer wie amüsanter Blick zweier alter Männer auf das Leben gelungen, zu sehen im Zeise Kino, in der Spätvorstellung um 22 Uhr im Original mit Untertiteln.

Text: Julia Braune