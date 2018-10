Das Quartett Katzenjammer ist das wichtigste Aushängeschild des kleinen, über einem innerstädtischen Wasserfall des Flusses Akerselva in Oslo thronenden Labels Propeller Records. Mit Rockland, dem Anfang des Jahres erschienenen dritten Album der norwegischen Band, feilen die vier Multiinstrumentalistinnen weiter an ihrer für alle Beteiligten unerwarteten Erfolgsgeschichte – und zeigen sich obendrein wandlungsfähiger denn je. Für einige Songs zog es Anne Marit Bergheim gar ins ferne Nashville: Skandinavischer Folk trifft sonnengereiften Country-Rock. So geht Girl Group 2.0! Der Katzenjammer-Sound ist genauso reich an süßen Melodien wie an starken Gitarren und guten Geschichten. Live in der Alsterdorfer Sporthalle eine besonders schmissige Angelegenheit!

Text: Friedrich Reip