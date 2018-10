Störungen im Frappant

Manche Übersetzungsfehler amüsieren – beispielsweise, wenn an einer geschlossenen Tür des Justizzentrums in Wien ein Schild mit der Aufschrift: „Sorry, we are close!“ hängt. „Entschuldigt, wir sind nah!“ Freud’scher Vertipper? Die Ausstellung The Sun Is When Calling im Frappant thematisiert Missverständnisse durch mediale Übersetzungsverfahren in modernen Videoarbeiten, Installationen und Zeichnungen sowie die vorausgegangenen und resultierenden Störungen. Die Künstler Swen-Erik Scheuerling (Deutschland), Michael Zachary (USA), Pete Froslie (USA) und Janne Höltermann (Deutschland/USA) setzten sich mit Prozessen auseinander, kreierten fiktive und imaginierte Architektur, Räume und Geschichten, in denen mediale und optische Verfahren im Fokus stehen. Ein Paradebeispiel an Übersetzungsfehler wurde zum Ausstellungstitel: der Nonsense-Satz „The Sun Is When Calling“ ist das Ergebnis einer missinterpretierten Übersetzung von einem der ersten Testsätze, die über eine Telefonleitung übermittelt wurden.

Text: Lena Frommeyer

Ausstellung: 24.5.–1.6.

Di-Fr 16–19, Sa/So 14–19 Uhr