Illustrationen treffen Texte: Künstlerinnen und Autoren feiern die elfte Ausgabe ihres Magazins mit Party und Lesungen – diesmal zum Thema „Wunder“.

Wer es noch nicht kennt, hat etwas verpasst: Über ein Dutzend Künstlerinnen geben jährlich das gebundene Printwerk Spring heraus. Ihre Comics und Illustrationen fertigen sie zu einem bestimmten Thema an – bei der ersten Ausgabe ging es um Nachstellung, ihre zehnte und letztjährige Arbeit widmeten die Kreativen dem ABC of Tragedy. Mitte Juni erscheint nun Spring # 11 zum Thema Wunder als Siebdruck-Schuber mit 15 Plakaten von 15 Zeichnern und einem Extraheft mit Texten von Teresa Präauer, Jochen Schmidt, Michael Weins, Tessa Müller, Benjamin Maack und Katharina Hartwell. Weil solcherlei hübsche Ergebnisse begossen gehören, laden die Künstler und Autoren zur zweitägigen Release-Party mit Ausstellung und Lesung in die Kinogalerie Projektor. Während am 5. Juli die Bilder enthüllt werden und DJ Alexander Kasbohm ab 20 Uhr die Köpfe zum Nicken bringt, lesen am 6. Juli ab 15 Uhr nacheinander die Autoren ihre Texte vor, darunter auch Benjamin Maack, den man für seinen Erzählband Monster liebt.

Text: Lena Frommeyer