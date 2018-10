Das Quartett um den Sänger und „Kulturbotschafter“ Timo Valtonen spielt seine amüsant-melancholischen finnischen Tangos auf der MS Claudia.

Hamburg kann sich damit rühmen, als erste deutsche Stadt den Finnischen Tango „entdeckt“ zu haben. Das ist auf zwei Leute zurückzuführen, die seit den 1990er Jahren in der Hamburger Subkultur-Landschaft ihr Unwesen treiben: DJ Litmanen begann vor fast nunmehr 20 Jahren damit, den Hörern des Radiosenders FSK diese Musik vorzuspielen. Das geschah in Allianz mit dem damaligen Wahl-Hamburger, Jetzt-Berliner, Ewig-Finnen und Tango-Experten Timo Valtonen, der vor einigen Jahren ein eigenes Quartett namens Tangon Taikaa ins Leben rief, „um dem deutschen Publikum die größte Tangokultur Europas näher zu bringen“. 2013 feierte der Finnische Tango seinen 100. Jahrestag als argentinischen Import. Am Sonntagnachmittag laden Valtonen und Tangon Taikaa zu einer amüsant-melancholischen Bootsfahrt auf der Elbe.

Text: Michele Avantario