Der Berliner Rapper mit dem japanisch anmutenden Namen feiert den Release seines neuen Albums, „Blaupausen“, im Hafenklang.

Sein Künstlername ist eine Abkürzung für die „Kombination aus Bild und Ton“. Denn, so Kobito auf seiner Website: „Was ist ein Musiker heutzutage, wenn nicht eine Kombination aus Bild und Ton?“ Ist was dran, wenn auch nur die halbe Wahrheit … Der 1986 geborene Rapper aus Berlin trat mit 20 Jahren in die Musikwelt ein, gründete die Band Schlagzeiln und, gemeinsam mit der Rapperin Sookee, das Duo Deine Elstern. Durch eine Split-Single mit der Gruppe Frittenbude kam die erste Zusammenarbeit mit dem Hamburger Label Audiolith zustande. Die Partnerschaft hält bis heute an. Blaupausen lautet der Titel seines neuen Albums, das am 8.6. erscheint und dessen Veröffentlichung im Hafenklang gefeiert werden soll. Neben Kobito sind an diesem Abend außerdem mit von der Partie: Simon Grohé, Grapes und Kai Kani.