Flüchten vor der WM

Was tun, wenn einen Fußball nicht nur nicht interessiert, sondern das ganze Drumherum einen regelrecht anwidert? Ab ins Grüne!

Alle gucken den ersten Einsatz der DFB-Elf bei der Fußball-WM gegen Portugal. Nicht nur Ex-Buffer und andere Fachleute, allgemein Sportinteressierte und deren Anhänge, sondern auch Hobby-Patrioten und angehende Alkoholiker, die nicht auffallen wollen. Singles gehen bei Public Viewings auf Brautsuche, Schnorrer erhoffen sich beim ersten Deutschland-Spiel am 16.6. ein paar Gratis-Schnäpse beim „Portugiesen um die Ecke“. Alle reden von tollem Multi-Kulti-Fest, dabei werden hier nur Vorurteile weiter verfestigt und die ganze politische Problematik einer Fußball-WM erfolgreich verdrängt. Wer das Ganze total blöd findet, gilt als verklemmte Spaßbremse. Was tun? Wir empfehlen für den heutigen Abend einen Ausflug ins Grüne – natürlich in einen Park, in dem weit und breit keine Leinwand zu sehen und zu hören ist. Wie wär’s zum Beispiel mit dem Eppendorfer Moor? Ist ein Naturschutzgebiet, da wird nicht herumgegrölt …

Text: Michele Avantario