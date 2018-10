Der US-Künstler mit dem seltsamen Künstlernamen führt eine seiner seltenen Soundperformances im Studio des Radiosenders FSK auf.

Und jetzt zu etwas völlig anderem: Crank Sturgeon ist ein US-amerikanischer Musiker und Performance-Künstler, der seit Anfang der 1990er Jahre aktiv ist. Er hat zahlreiche Tonträger und Filme veröffentlicht, meist in Eigenregie und in kleinen Auflagen. Der „sonderliche Stör“, dessen bürgerlicher Name nicht ohne Weiteres herauszufinden ist, ist ein Experte im Umgang mit Kontaktmikrofonen, die er mit Alltagsgegenständen und herkömmlichen Instrumenten kombiniert, um daraus selten gehörte Klänge und Geräusche zu erzeugen. Das klingt mal wieder alles sehr akademisch und verkopft. Es sei jedoch auch betont, dass der Mann ein toller Entertainer ist, dessen Aufführungen nicht frei von Humor sind – ob freiwillig oder nicht, sei mal dahingestellt. So spricht, stöhnt, mimt und grimassiert Crank Sturgeon zu seinen live und in Echtzeit produzierten Sounds, dass das Hinschauen eine Freude ist. Und manchmal zieht der Typ auch noch echt komische Klamotten an…

Text: Michele Avantario