Rollerskate Jam 2

Zum zweiten Male verwandelt der Mojo Club seine Tanzfläche in eine funky Rollschuhbahn. Viel Spaß, aber nicht den Hals brechen!

„It might get mad“, heißt es in der Ankündigung zur zweiten Rollerskate Jam im Mojo Club. Und wenn es nicht verrückt wird, für ein gewisses Maß an Funkiness sollte in jedem Fall gesorgt sein. „Five days you work, one whole day to play, come on everybody, wear your rollerskates today“, sangen schon die Hip-Hop-Nerds von De La Soul. Mit Disco Diamant sorgen diesmal zwei Platten-Flüsterer aus Köln für die richtigen Beats zum Rollschuhfahren: DJ Scope und DJ Defcon. Wie immer sind Skateboards, Inline-Skates und Ähnliches an diesem Abend nicht erlaubt. Wer keine Rollschuhe mehr sein eigen nennt, kann sich im Mojo für wenig Geld welche ausleihen – solange der Vorrat reicht. Bis Mitternacht gehört der Dancefloor allein den Skatern. Danach schaltet der Club auf Regelbetrieb – für Tanzlustige, die festen Boden unter ihren Füßen bevorzugen.