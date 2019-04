Er fährt wieder: Bei der 33. Liftfahrt werden Bilder des spanischen Fotokünstlers Ferran Petit zu sehen sein – inklusive Ateliergespräch, Performance oder Abendessen.

Eine kreative Pause hat die Agentur für Identität e. V. mit ihrem Kunstlift eingelegt. Jetzt ist er wieder da und fährt erneut Kunst und Besucher durch das Haus an der Stresemannstraße 100. Im Blick hat man dabei die Arbeiten des spanischen Fotokünstlers Ferran Petit, der zwei sehr unterschiedliche Frauen durch ihren Alltag begleitet hat. Dazu wird es auch bei der 33. Liftfahrt ein Ateliergespräch geben, eine Führung oder ein inszeniertes Essen, zu dem durchaus auch mal eine Performance stattfinden kann. Verändert hat sich aber auch etwas. Bei aktuellen Kunstlift-Fahrten hat jeder, der ausstellt, die Möglichkeit das zwei Mal zu tun und verschiedene Arbeiten und Ansätze zu zeigen. Zwei Mal wird der Kunstlift in diesem Jahr fahren und 2015 wird er gleich zwölf Mal in Sachen Kunst unterwegs sein.

Text: Sabine Danek