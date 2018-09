Der ehemalige Kopf der Band Bright Eyes gastiert in der Fabrik. Im Vorprogramm und als Backing-Band: Dawes aus Los Angeles.

Vielleicht wird sich Conor Oberst ein Leben lang an Alben wie Fevers and Mirrors oder Lifted messen lassen müssen, die er mit Bright Eyes aufnahm. Obwohl tief im spätjugendlichen Jammertal beheimatet, sind die frühen Alben des einstigen Folk-Wunderkinds bereits jetzt Klassiker. Vielleicht mit ein Grund, die Band (vorerst) zu begraben: Unter dem eigenen Namen ist die Fallhöhe geringer. Jedenfalls war das vor der aktuellen Songsammlung Upside Down Mountain so, die zwei Soloalben davor mit der Mystic Valley Band waren bloß solide Americana-Platten. Mithilfe des befreundeten Musikers Jonathan Wilson spielte Oberst ein ganz hervorragendes Countryfolk-Album ein, sein inspiriertestes seit Jahren: beschwingt, besorgt, besonders. Geht doch. Als Support und Backing-Band dabei: Dawes, für die man ruhig pünktlich eintrudeln sollte.

Text: Michael Weiland