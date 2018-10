Fidel Castros 88.

Das DJ-Team des Hamburger „Tropeninstituts“ zelebriert den Schnapszahl-Geburtstag des „Líder histórico de la Revolución Cubana“.

“Eigentlich ist er offiziell ja am 13.8. geboren, aber das ist ein Mittwoch und mal ehrlich: Wäret ihr da zum Tanzen vorbeigehumpelt?” Das fragen die Betreiber der Hedi-Flotte auf ihrer Homepage. Wir antworten: Klar, warum nicht? Mittwoch ist doch auch ein netter Ausgehtag. Aber okay, um den 88. Geburtstag von Fidel Castro zu begehen, ist kein Aufwand zu groß und die „Feierlichkeiten“ um zwei Tage gen Wochenende zu verschieben, tut ja auch niemandem weh. So werden dann eben am 15. August die DJs des „Tropeninstituts“, namentlich Basso Profundo, El Molestoso und El Superfino, mit einer exquisiten Auswahl an afrokubanischen und Latin-Sounds von Mambo über Cumbia bis Salsa den Geburtstag des Comandante zelebrieren und dabei vielleicht die graue Elbe für einen Moment lang in tropisch anmutende Gewässer verwandeln.