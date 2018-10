Neuer Mittwoch, neue Bands beim Knust acoustic. Diese Woche auf dem Lattenplatz: ABAY, Joseh und Desmond. Wir lieben den Sommer! (Und den Herbst.)

Es ist wieder Mittwoch! Heißt: Wochen-Bergfest und heißt vor allem Zeit für die Knust Acoustics auf dem Lattenplatz. Das Grundrezept aus freiem Eintritt, Bier, Wurst und je drei Acts auf der Bühne ist weitreichend bekannt, doch gerade diese letzte Zutat macht das ganze ja von Woche zu Woche wieder zum Ankerpunkt für besonders herzlich angestoßene Feierabendbiere und -limos. Für diese Woche haben sich zum einen ABAY angekündigt. Unter diesem Namen noch weitreichend unbekannt, können das beide Bestandteile einzeln weniger von sich behaupten. ABAY ist nämlich der Zusammenschluss aus Aydo Abay, weitreichend bekannt als Ex-Blackmail-Frontmann und Jonas Pfetzing, ansonsten bei Juli für die Gitarre zuständig. In den Straßen von Berlin aufeinandergetroffen, haben beide beschlossen, zusammen ein Album aufzunehmen, das Ende des Jahres erscheint und hier schon einmal vorgestellt wird. Ebenfalls zu zweit spielen Joseh, die sich aus den Hamburgern Ulli und Joseph zusammensetzen und so etwas wie berührenden Folk Pop mit Gitarre und Harfe in die Welt entlassen – ruhig, oft melancholisch. Und dann wäre da noch Desmond, eine Band, bestehend aus einem Mann, nämlich Desmond Garcia. Danke, Mittwoch.

Text: Miriam Mentz