In der „Langen Nacht der Literatur“ lädt der YACHTCLUB im Nochtspeicher zu einer Soirée für die Hamburger Independent-Verlage mairisch, Minimal Trash Art und Textem ein.

Die „Lange Nacht der Literatur“ findet heute nicht auf dem eigenen Sofa statt, sondern in der ganzen Stadt – 21 Hamburger Buchhandlungen und Literaturveranstalter haben den Lesemarathon erstmals ins Leben gerufen. Neben Buchpräsentationen und Lesungen finden auch Literaturperformances, Diskussionsrunden und Poetry Slams statt. Also: Den Pyjama lassen, wo er ist, und Autoren und Autorinnen mit ihren Werken hautnah erleben. Im Nochtspeicher werden die Hamburger Independent-Verlage im Besonderen gefeiert. Unbeugsame Verlage, die den großen Medienkonzernen und Mainstream-Programmen den Rücken kehren. Friederike Moldenhauer und Tina Uebel machen mit ihrem hier beheimateten YACHTCLUB die Literaturnacht zur „Langen Nacht der Independent-Verlage“. Florian Wacker liest erstmals aus seinem Debüt Alberquerque, das am 1. September im mairisch Verlag erscheint. Vom Minimal Trash Art Verlag lesen zwei Autoren aus ihren Werken: Ina Bruchlos präsentiert einen Auszug aus ihrem nächsten Buch und Gerrit Jöns-Anders liest aus Kunststoff. Der Textem Verlag hat ebenfalls zwei Autoren mitgebracht – Carsten Klook liest aus Seinsgründe. 43 Neurosen, Andre Wnendt hat sein Werk Ruinale im Gepäck.

Text: Katarina Wollherr