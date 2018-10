Verlust, aber nicht verloren: Benefizlesung mit Martina Gedeck für den Verein Verwaiste Eltern und Geschwister in den Kammerspielen.

Was, wenn ein Kind stirbt? Für die Eltern und Geschwister bricht eine Welt zusammen. Jedes Jahr endet in Deutschland das Leben von 16.000 bis 20.000 Kindern und Jugendlichen. Der Verein Verwaiste Eltern und Geschwistern Hamburg e.V. hilft den Angehörigen beim Trauern, berät und begleitet behutsam. Zugunsten dieser Einrichtung liest die Schauspielerin Martina Gedeck (weibliche Hauptrolle in Das Leben der Anderen) am 28. September Tania Blixens’ Erzählung Babettes Fest. Es ist die Geschichte einer Starköchin, die ihren Job verliert, in einer kleinen norwegischen Stadt landet und hier unerkannt als Magd arbeitet. Im Haushalt von zwei pietistischen Schwestern lebt sie ein ruhiges und bescheidenes Leben – bis sich eines Tages die Gelegenheit bietet, ihre Kochkunst zu reaktivieren und ein meisterhaftes Dinner für Freunde zu zaubern. Den Soundtrack für dieses lukullische Märchen liefert die Band Little Lucille mit einer Mischung aus Rock-, Pop- und Jazz.