Das Hamburger Quintett um Sängerin Milo Milone spielt seinen 60s-Soul mit Dosenbier- und Punkrock-Charme live im Hafenklang.

Da haben wir nicht schlecht geguckt, als wir das Konzert von Rhonda am 27.9. im Hafenklang ankündigen wollten; war der Termin doch auf einmal wie vom Erdboden verschluckt. Es wird gemunkelt: Businesskram. Kurz nach dem Reeperbahn Festival ploppte dann nämlich dieser Termin am 4. Oktober auf, der uns die neuen Vintage-Soul-Lieblinge aus Hamburg nun doch noch im Hafenklang beschert. Schon lange bevor das Quintett um Sängerin Milo Milone das Debütalbum Raw Love veröffentlichte, haben Rhonda live überall begeisterte Massen hinterlassen. Doch wer ihre Geschichte kennt, wundert sich darüber nicht. Mit der einschlägigen Erfahrung aus Bands wie den Trashmonkeys oder auch Bernd Begemann & die Befreiung bringen Rhonda genau die richtige Dosis Punkrock mit, um ihren Soul nicht zu glatt zu spielen. Regelmäßig blitzt in ihren Songs der raue Charme von Dosenbier auf, der den 60s-Vintage-Soul des Fünfers vor allem live – aber auch auf Konserve – so energetisch und großartig klingen lässt. Raw Love halt.

Text: Jan Kahl