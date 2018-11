CAPTCHA & Take Berlin

Das Mannheimer Designfestival gastiert in der Hamburger WOW LOFT-Gallery. Zur Finnissage gibt es Folkklänge vom Duo Taking Berlin.

Die Verbindung der Hamburger Kulturszene zur Hochschule Mannheim ist mit keinem allzu dicken Seil geknüpft. Dennoch sind Studierende aus Baden Württemberg zu Gast, um experimentelle Designstudien zu zeigen – im Rahmen eines Gastspiels des Mannheimer Designfestivals CAPTCHA. Seit dem 17. Oktober können die Arbeiten zum Thema Befreiung der Schrift in der WOW LOFT-Gallery im achten Stockwerk des Emporio-Hochhauses auf einer fast 800 Quadratmeter großen Fläche erkundet werden. Zur Finissage am 24. Oktober spielen ab 20 Uhr zwei weitere Städte eine Rolle: Berlin und New York. In beiden Metropolen ist das Duo Take Berlin zu Hause, das seine folkigen Klänge im letzten Jahr in der Hasenschaukel vorführte.

Text: Lena Frommeyer