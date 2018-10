Der Rapper, Sänger und Songwriter aus Erfurt präsentiert sein jüngstes Werk, „Stadtrandlichter“, live in der O2 World.

Text und Ton hieß sein Debütalbum – und den gleichen Namen trägt nun auch das eigene Label, auf dem Clueso (dessen bürgerlicher Name Thomas Hübner lautet) im September sein jüngstes Studioalbum veröffentlicht hat. Angefangen hat der gebürtige Erfurter als Hip-Hopper, auch wenn sich die Koordinaten mittlerweile deutlich in Richtung Popmusik verschoben haben. Irgendwann hat der mittlerweile 34-Jährige dann nämlich auch verstanden, dass er eine passable Singstimme hat und nicht nur Tracks, sondern auch Lieder schreiben kann. Sein jüngstes Album Stadtrandlichter setzt Clueso mit ein bisschen Elektropop harmlos modernisiert ins rechte Licht, so ist das Ganze zukunfts-, allerdings weiterhin ausbaufähig. Im Vorprogramm treten die sehenswerten AnnenMayKantereit aus Köln auf. Pünktliches Erscheinen ist also ratsam.