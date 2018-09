Das Hamburger Trio spielt seinen gut gelaunten, melodischen Punkrock live in der Fabrik. Im Vorprogramm: die Alex Mofa Gang

Ach, der gute alte Deutschpunk – einfach nicht tot zu kriegen, der Kerl! Nun, vielleicht sollte man an dieser Stelle den Begriff „Deutschpunk“ etwas präzisieren. Eine aus der Mode gekommene Musikjournalistenphrase könnte da weiterhelfen: Montreal verhalten sich zu den Genre-Altvätern Slime wie Blink 182 zu den Dead Kennedys. Soll heißen: Erstere könnten die Söhne von Letzteren sein. Doch womit die Alten damals noch das Establishment schockieren konnten, das ist mittlerweile konformistisch verpackt. Die duften Riffs hat man hier und dort schonmal gehört, Tight gespielte Up-Tempo-Beats animieren dich aber zum gepflegten Pogo. Man kann davon ausgehen, dass es am 20. Dezember in der Fabrik abgehen wird wie hulle, wenn das Hamburger Trio sein aktuelles Album live vorstellt. Im Vorprogramm spielt ein Quintett mit dem fantastischen Namen Alex Mofa Gang.