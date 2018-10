Soul, Rock, Rythm und verdammt viel Stimme – die französische Band bringt das Molotow zum Beben.

„Bei Oma in der Küche liefen früher Aretha Franklin und Tina Turner“, erzählt The-Buttshakers-Sängerin Ciara in Interviews und man kann sich gut vorstellen, dass Oma alle Hände voll zu tun hatte mit einer Enkelin, die laut singend durch die Küche hopste. Chiara Thompson ist ein Energiebündel mit Soulstimme, eine Musikerin, die ihr Publikum um den Finger wickelt. Vielleicht kommt daher der Name der französischen Formation, in dem weniger die Aufforderung als mehr die unweigerliche Konsequenz eines energetischen Konzertabends mitschwingt. Oder eben mitshaket. Die musikalische Grundlage bildet dabei Rythm ’n‘ Blues, der Mal zum Nothern Soul und Mal zum Garage-Rock abgleiten, aber im Kern ungehobelt und zielsicher den Hintern in Bewegung versetzt. The Buttshakers vollführen live eine dreckig-rockige Ehrung der großen Soul-Stimmen der letzten Jahrzehnte.