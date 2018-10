Im Metropolis zeigt das Team der Lesbisch Schwulen Filmtage Hamburg cineastische Häppchen aus 25 Jahren. Im Anschluss: Erotik- und Musikkurzfilme

Am kürzesten Tag des Jahres feiern Menschen auf der ganzen Welt den Kurzfilmtag (Foto: Impressionen aus 2013). In Hamburg kann man unter anderem im Vorführungssaal des Metropolis Platz nehmen, um cineastische Häppchen zu konsumieren. Dort zeigt das Team der Lesbisch Schwulen Filmtage Hamburg ab 19 Uhr seine Kronjuwelen aus 25 Jahren Festivalgeschichte – eine Auswahl der Filme, die auf der Jubiläums-DVD vertreten sind. Dazu gehören unter anderem die Beiträge Gewässer des Grauens (Ewjenia Tsanana, D 1998), Kaffee & Kuchen (Douglas Horn, USA 2011) sowie Lius Frühlingserwachen (Andrew Soo, Australien 1999). Im Anschluss präsentiert der in Dänemark lebende Filmsammler und Autor Jack Stevenson unter dem Titel Sex Films eine Zusammenstellung von alten amerikanischen Erotik- und Musikkurzfilmen. Er holt aus seinem Archiv einige 16mm-Filmperlen hervor, „von den frühen 1910er Jahren der Stummfilmzeit bis hin zu den Jukebox-Filmen der 1960er“, heißt es in der Programmankündigung.

Text: Lena Frommeyer