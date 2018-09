Neun Akrobaten des Pilobolus Dance Theatre inszenieren mit Licht und Schatten dramatische Bilder von Elefanten und Menschenfressern.

Das Schattenspiel ist eine der ältesten Kunsttechniken der Welt. Mit Scheinwerfern, Leinwänden und ihren Körpern erschaffen neun Akrobaten aus Connecticut ein Bühnenabenteuer mit Tanz und Artistik. Shadowland erzählt die Geschichte des Erwachsenwerdens von einem jungen Mädchen, das im Traum in eine Schattenwelt absteigt und dort allerlei Gefahren begegnet. Die Show erliegt nicht dem unerfüllbaren Traum vollständiger Illusion – manchmal gehen die Scheinwerfer an und legen die Zaubermittel offen. Die Künstler gehören zum 1971 gegründeten Pilobolus Dance Theatre – ein bekannter Name: Der Hyundai-Werbespot aus dem Jahre 2007, in dem die Künstler das neue Auto-Modell allein mit ihren Körpern nachformten, wurde im Netz millionenfach angeklickt. Und nach ihrem Auftritt bei einer Oscar-Verleihung wurde die Truppe schlagartig in der breiten Masse bekannt. Erst dann entstand Shadowland, das 2009 uraufgeführt wurde und noch bis Ende Januar in Hamburg gastiert.

Text: Natalia Sadovnik