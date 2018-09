Buggy Braune 3

Der renommierte Hamburger Jazz-Pianist spielt in kleiner Besetzung und intimer Club-Atmosphäre, featuring Lena Geue am Mikrophon.

Buggy Braune zählt zu den aktivsten Jazzern der Stadt. Kaum ein Monat, in dem der 1964 in Kiel geborene Pianist nicht an der Seite anderer Lokalmatadoren zu sehen ist, selbst als Bandleader in Erscheinung tritt oder im größeren Rahmen zusammen mit der NDR Bigband oder Stars wie Roger Cicero auf der Bühne steht. Am 22. Dezember bietet sich mal wieder die Gelegenheit, Buggy Braune in fast schon intimer Club-Atmosphäre zu sehen. Dann tritt er nämlich mit seinem Trio auf, zu dem auch der Bassist Giorgi Kignadze und Schlagzeuger Konrad Ullrich gehören, ergänzt durch die Sängerin Lena Geue. Letztere ist ansonsten eher in Soul- und Folk-Gefilden zuhause, die Einflüsse reichen allerdings von Joni Mitchell über Supertramp bis zu Wayne Shorter. Dass sie ihre tolle Stimme gelegentlich auch mal in den Jazz-Kontext stellt, kann man nur befürworten.