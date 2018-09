… der aus dem Fenster stieg und verschwand: Eva Hosemann inszeniert die populäre Geschichte um den trotzigen Greis.

Dass jemand hundert Jahre alt wird, kommt nicht alle Tage vor. Logisch also, dass das Jubiläum groß gefeiert wird, samt Bürgermeister und lokaler Presse. Der Jubilar hat allerdings andere Pläne. Statt sich feiern zu lassen, flieht er in Pantoffeln aus dem Altersheim und sorgt damit für Aufruhr in ganz Schweden. Ein Ziel hat er nicht so richtig, doch unfreiwillig gerät der Sprengstoffexperte in immer skurrilere Abenteuer. Auf einmal findet er sich in Besitz eines Geldkoffers und muss zugleich vor der Polizei und vor Gaunern fliehen. Jonas Jonassons Debütroman erzählt die absurde Lebensgeschichte eines widerborstigen Mannes, der sich nicht für Politik interessiert, aber trotzdem in die großen historischen Ereignisse des 20. Jahrhunderts verwickelt war. Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand hat sich allein in Deutschland über zwei Millionen Mal verkauft. Die Regisseurin Eva Hosemann inszenierte das urkomische Roadmovie mit dem als Frankfurter Tatort-Kommissar bekannten Jörg Schüttauf in der Hauptrolle.