Improliga Hamburg

Neun Theatergruppen haben sich zu einer Liga zusammengeschlossen. Beim Eröffnungsmatch im Sprechwerk treten Die Zuckerschweine gegen Lütt un Lütt an.

In der lokalen Improvisationstheaterszene (drei Mal schnell hintereinander laut aussprechen…) tut sich was. Neun lokale Gruppen gründeten die erste Improliga Hamburgs und treten 2015 gegeneinander an. Die Sieger der insgesamt 36 Matches können jederzeit online eingesehen werden. Dort findet man eine Tabelle, wie man sie beispielsweise aus der Fußballbundesliga kennt. In den Wettkämpfen stehen sich zwei Teams gegenüber und agieren nach bekannten Regeln: Das Publikum liefert Stichworte, die Gruppen performen. Nach jeder Szene entscheiden die Zuschauer, wie viele Punkte welche Gruppe bekommt. Eröffnet wird die neue Liga mit einem Eröffnungsmatch am 15. Januar im Sprechwerk, bei dem Die Zuckerschweine gegen Lütt un Lütt antreten. Weitere Teilnehmer der Liga sind:

Anne Bille

Das Elbe vom Ei

Improgang

Impromptü

Leistenbruch

Stadtgespräch

Steife Brise