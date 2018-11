Der Abriss der ESSO-Häuser ist in Hamburg zum Politikum geworden. Die Dokumentation „Buy Buy St. Pauli“ lässt die beteiligten Akteure zu Wort kommen.

Am 15. Dezember 2013 geht alles plötzlich ganz schnell: Bewohner berichten von wackelnden Wänden, eine akute Einsturzgefahr wird ermittelt und die Wohnungen, Geschäfte und Clubs in den ESSO-Häusern werden noch in der gleichen Nacht geräumt. Ende Januar 2014 erfolgte schließlich der Abriss des Wohn- und Gewerbekomplexes zwischen Spielbudenplatz und Kastanienallee. Die Filmemacher Irene Bude und Olaf Sobczak sowie Steffen Jörg von der Stadtteilinitiative GWA St. Pauli drehten einen Film über die Ereignisse. In Buy Buy St. Pauli berichten sie mit gentrifizierungskritischem Ton darüber, was rund um den Abriss des Gebäudekomplexes geschehen ist, der früher als moderner Stadtbau gefeiert und dann fürchterlich vernachlässigt wurde. Sie lassen Aktivisten, Politiker und Investoren zu Wort kommen – vor allem aber die ehemaligen Bewohner und ansässigen Gewerbetreibenden. Und sie erzählen von einer Lücke im Stadtbild, die eine Protestwelle losgetreten hat. Die Filmemacher sind zur Vorstellung im Abaton Kino anwesend.

Text: Miriam Mentz