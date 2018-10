Make-up, Konfetti, Goodies und jede Menge Glitzer: Gays, Transgender und „Heten“ teilen sich ein und dieselbe Tanzfläche.

Neues Jahr, neues Glück – dazu gehört auch eine neue Partyreihe. Zumindest in Hamburg-St. Pauli, denn dann veranstaltet der Grüne Jäger erstmals die Gay.Les.Bi.Queere Dance-Night mit dem Namen LIPS. Getreu dem Motto „Everybody’s welcome“ haben Homos, Transgender und Heteros die Möglichkeit, für nur fünf Taler gemeinsam abzufeiern. Auf dem Mainfloor werden dafür die DJanes Nicki Dynamite – bekannt aus der Wunderbar und von der Party-Reihe Glory and Youth – sowie DJ Ed von Dreck (Entdeck The Dreck) für Dance-Hits und Singalongs sorgen. Neben der musikalischen Bespaßung hält Drag-Queen Saskia Lavaux und ihre LIPS-Partycrew (Foto) zahlreiche Specials bereit. In Worten: Make-up-Artists, glamouröse Light-Shows, unzählige Goodies und natürlich Glitzer und Konfetti satt. Auf ein buntes 2015!

Text: Ole Masch