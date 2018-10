Abseits von Rap über Koksgeticke auf der Straße: Dieses Quartett steht für eine neue Hip-Hop-Generation mit Rückgrat aus Hamburg-City.

Manche Dinge kann man ja nicht oft genug betonen. Dazu gehört unter anderem auch die Tatsache, dass Neonschwarz mit ihrem Hip-Hop eine erfrischende Alternative zum aktuellen „Bosstransformations“-Unsinn, plumpen Beleidigungen und Raps über Koksgeticke auf der Straße bieten. Gut zehn Jahre nach dem letzten Eimsbush-Release – das immer noch großartige The Diggest von Digger Dance – stehen die Schwizzys mit Songs wie On A Journey, In deiner Stadt und ihrem aktuellen Album Fliegende Fische für eine neue Hip-Hop-Generation aus Hamburg-City, die wieder mit Spaß den Norden repräsentiert. Dass die vier, bestehend aus Captain Gips, Johnny Mauser, Marie Curry und Spion Y, in ihrem linken Rap zudem auch noch Rückgrat beweisen und die richtigen Botschaften parat haben, gibt einem nur noch mehr Anlass, die Schwizzys zu feiern.

Text: Jan Kahl