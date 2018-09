Star an der Bar

„Der Prinz“ feiert am 23. März Premiere im Abaton. Als Gäste werden Regisseur Mahmoud Behraznia und Hauptdarsteller Jalil Nazari erwartet.

Von Afghanistan nach Altona: Ein nicht gerade alltägliches Flüchtlingsschicksal erzählt der Filmemacher Mahmoud Behraznia in Der Prinz, dessen Protagonist Jalil Nazari in Altona als Pizzabäcker tätig ist. Der 1980 geborene Afghane flüchtete mit 17 Jahren aus Furcht vor den Taliban in den Iran, wo er sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser hielt. Bis ihn das Kino entdeckte und er in dem iranischen Spielfilm Djomeh die Hauptrolle erhielt. Das Werk des Regisseurs Hassan Yektapanah wurde in Cannes aufgeführt und mit der Caméra d’or prämiert, wodurch sich für den frisch gekürten Filmstar ganz neue Perspektiven auftaten. Zur Deutschlandpremiere am 23. sowie zur Matinee am 29. März werden Jalil Nazari und sein Regisseur Mahmoud Behraznia als Gäste erwartet. Am 2. April startet der Film dann offiziell in deutschen Kinos.