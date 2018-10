„Final Cut 2015“

And the winner is …: Im Metropolis wird Hamburgs vielversprechendsten Nachwuchsregisseuren der Filmpreis der HFBK verliehen.

Roter Teppich für die Diplom-, Master- und Bachelor-Filmprojekte der Studierenden der HFBK im Metropolis Kino: Im Gespräch mit ihren Professoren, darunter Wim Wenders, Robert Bramkamp und Pepe Danquart, stellen Studenten beim diesjährigen Final Cut die Inhalte und filmtechnischen Hintergründe ihrer Filme vor. Ab 19 Uhr werden im Screening Ausschnitte aus den 15 Abschlussarbeiten des Jahrgangs 2014/15 gezeigt. Im Anschluss daran wird ab 22 Uhr – inzwischen bereits zum vierten Mal – der HFBK-Filmpreis der Hamburgischen Kulturstiftung vergeben. Ausgewählt wurde er von einer Jury, zu der u.a. die Filmemacherin Monika Treut und der Künstler Florian Wüst gehören, dotiert ist er mit 5.000 Euro und soll neue Filmprojekte möglich machen. Es gibt also einiges zu feiern.