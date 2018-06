Das Wildtier des Jahres 2011: Der Luchs

Ein dickes, puscheliges Fell, große schwarze Tupfen auf sandfarbenen Haaren, ein kurzer, dicker Schwanz und an Pinselenden erinnernde Ohren: So sieht er aus, der Luchs, der früher in unsere Wälder gehörte wie Reh, Hase und Igel. Doch nun leben nur noch wenige Luchse richtig wild und frei im Wald. Um sie zu schützen und ihren Lebensraum zu verbessern, wurde der Luchs nun von der Schutzgemeinschaft deutsches Wild zum Wildtier des Jahres 2011 ernannt.

Luchse sind die größten Raubkatzen, die es in Europa gibt. Aber immer noch viel kleiner als Löwen und Tiger. Ein Luchs wird etwa 80 bis 110 Zentimeter lang und bis zu 65 Zentimeter hoch. Schwergewichte unter den Raubkatzen bringen es auf bis zu 22 Kilogramm. Damit sind Luchse kleiner als zum Beispiel ein Schäferhund oder ein großer Golden Retriever, aber natürlich viel größer als eine Hauskatze.

Ihr getupftes Fell verschafft den Luchsen in den Wäldern eine perfekte Tarnung, außerdem ist es so warm und dicht, dass sie auch im Winter problemlos bei Eis und Schnee im Freien überwintern können. Durch ihre langen Beine und ihre mit ganz vielen dicken Haaren bewachsenen Pfoten können sie auch im tiefen Schnee gut laufen.

Früher gab es sie in ganz Europa, doch in unseren Wäldern wurden sie schon vor Jahrzehnten ausgerottet. Die Menschen machten Jagd auf die Tiere, weil sie keine Konkurrenz bei der Jagd auf Rehe und andere Wildtiere haben und sich mit dem schönen Pelz wärmen und schmücken wollten. In den letzten Jahren ist es gelungen, in Gefangenschaft geborene Luchs wieder an das Leben in der freien Natur zu gewöhnen und sie auszuwildern. Im bayerischen Wald und im Harz streifen nun wieder frei lebende Luchse umher. Im Nationalpark Bayerischer Wald könnt Ihr dem Luchs auf der Spur sein und ihn mit viel Glück aus großer Entfernung einmal sehen – natürlich ohne ihn zu stören!

Der Name Luchs kommt übrigens vom griechischen Wort Lynx. Das bedeutet Licht, oder auch funkeln und leuchten. Wer einmal einem Luchs im Zoo oder Wildpark tief in die Augen gesehen hat weiß, wieso das Tier diesen Namen bekommen hat.

Der Wildpark Schwarze Berge südlich von Hamburg hat den Luchs zu seinem Wappentier gemacht und für Euch Kinder die interaktive Figur Lenny Luchs entwickelt.

Sandra-Valeska Bruhns