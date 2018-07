Kapitän Fipsi und seine Mannschaft

Heute sind diese elf Fußballer die Stars der deutschen Nationalmannschaft. Und wie waren sie als Kinder? Hatten sie Spitznamen? Was haben sie gern gegessen? Wie waren sie in der Schule?

Von Lina Timm und Felix Kozubek mit Fotos aus der Panini-Kollektion



Manuel Neuer, Torwart

Ich spiele Fußball, seit …ich fünf Jahre alt bin.

Als Kind hatte ich …immer einen Ball dabei, auch beim Sonntagsspaziergang. Damit konnten mich meine Eltern ruhigstellen.

Was ich gar nicht mochte: Meinen Eltern schlechte Noten in Vokabeltests zeigen. Wegen des Fußballs habe ich manchmal nicht genug gelernt, und dann gab es natürlich Ärger.

Das sagt der Lehrer:»Was Manuel macht, das macht er richtig.« Arthur Preuß, Gesamtschule Berger Feld



Philipp Lahm, Kapitän

Spitzname als Kind: Fipsi.

Lieblingsessen als Kind:Alle Gerichte der Oma, etwa Ente mit Knödeln.

Ich spiele Fußball, seit …ich laufen kann.

Das mochte ich nicht: Als Kind hatte ich eine Igelfrisur und habe es gehasst, wenn jemand über meine Haare strich.

In der Schule … hatte ich Probleme beim Gedichte-Aufsagen. Mathe und Sport mochte ich am liebsten.

Das sagt der erste Trainer: »Auf dem Platz hat Philipp immer Vollgas gegeben, sonst war er sehr bescheiden.« Karl Kessler, FT Gern



Mats Hummels, Abwehr

Spitzname als Kind: Mats ist einfach zu kurz, um einen Spitznamen zu haben.

Lieblingsessen als Kind: Eindeutig Eis – und das ist es eigentlich auch heute noch.

Ich spiele Fußball, seit … ich drei Jahre alt bin.

Das mochte ich nicht: Früh aufstehen konnte ich gar nicht leiden.

In der Schule … habe ich immer für gute Laune gesorgt.

Das hat mein erster Trainer gesagt: »Dass du Blinder es geschafft hast, kann ich gar nicht glauben.«



Holger Badstuber, Abwehr

Ich spiele Fußball, seit … ich fünf Jahre alt bin – gleich hinter dem Kloster in unserem Dorf.

Das mochte ich nicht: Spaghetti mit Bolognese-Sauce. Die gab es aber leider bei fast jedem

Jugendturnier. Noch weniger mochte ich nur Gegentore.

Das sagt der Lehrer: »Holger war ein sehr netter Schüler und kam mit allen gut klar. Beim

Fußball war er natürlich sehr gut, nur das Geräteturnen war seine

Schwachstelle.« Manfred Hänle, Sportlehrer am Gymnasium Ochsenhausen



Sami Khedira, Mittelfeld

Spitzname als Kind: Sami.

Lieblingsessen als Kind: Pizza Thunfisch.

Ich spiele Fußball, seit …ich fünf Jahre alt bin.

Was ich gar nicht mochte:Zimmer aufräumen.

In der Schule … war ich beim Abschreiben recht clever.

Das hat mir mein erster Trainer

geraten: »Lauf nicht so viel im Spiel, teil dir deine Kräfte ein!«

Das sagt der Lehrer: »Sami war ein zurückhaltender Schüler, der sich nie in den Vordergrund gedrängt hat.« Johann Werz, Linden-Realschule Stuttgart



Bastian Schweinsteiger, Mittelfeld

Ich spiele Fußball, seit …ich drei Jahre alt bin.

Als Kind war ich … einer der besten Nachwuchs-Skifahrer in Bayern. Aber beim Fußball friert man nicht so und muss weniger schleppen.

Was ich gar nicht mochte: Aufsätze schreiben in Deutsch war für mich der Horror.

Das sagt der erste Trainer: »Schon als Bastian drei Jahre alt war, hat man gesehen, dass

er’s kann. Er hatte Spielübersicht und Mannschaftsgeist.« Hermann Völkl, Jugendleiter beim FV Oberaudorf



Mario Götze, Mittelfeld

Spitzname als Kind: GoGo.

Lieblingsessen als Kind: Apfelspätzle und Arme Ritter.

Ich spiele Fußball, seit … ich laufen und gegen den Ball treten kann.

Was ich gar nicht mochte: Eigentlich nichts.

In der Schule … hatte ich bei Sport und Mathe Spaß.

Das sagt der erste Trainer: »Mario war schon mit fünf Jahren ein Edel-Techniker. Der konnte den Ball mindestens zehn Mal jonglieren – unglaublich!« Helmut Albat, SC Ronsberg



Mesut Özil, Mittelfeld

Spitzname als Kind: Mes.

Lieblingsessen als Kind: Menemen (Rührei mit Tomaten und Zwiebeln)

Ich spiele Fußball, seit … ich sechs Jahre alt bin.

Was ich gar nicht mochte: Früh schlafen gehen wollte ich nie.

In der Schule … hatten wir in der dritten und vierten Stunde jeden Tag Fußballtraining – super!

Das sagt der Lehrer: »Mesut wollte eigentlich immer nur Fußball spielen. In Kunst war er aber auch sehr kreativ.« Arthur Preuß, Gesamtschule Berger Feld



Lukas Podolski, Mittelfeld

Spitzname als Kind:Schon damals immer Poldi.

Lieblingsessen als Kind: Polnische Gerichte aus der Heimat.

Ich spiele Fußball, seit …ich drei Jahre alt bin.

Was ich gar nicht mochte: Hausaufgaben fand ich ganz fürchterlich.

In der Schule … hab ich immer einen Ball dabei gehabt.

Das sagt der erste Trainer: »Lukas konnte ein Spiel alleine entscheiden und war Gleichaltrigen weit überlegen.« Horst Brüschke, FC Bergheim 2000



Mario Gomez, Sturm

Ich spiele Fußball, seit … ich vier Jahre alt bin.

Lieblingsessen als Kind: Pizza.

Was ich gar nicht mochte: Hausaufgaben machen.

Das rief der erste Trainer: »Falsche Richtung.« Ich bin damals nämlich tatsächlich beim Spiel zur falschen Feldseite gerannt.

Das sagt der Lehrer: »Mario hat in der Schule meistens aufgepasst, war immer umgänglich und nicht überheblich.« Johann Werz, Linden-Realschule in Stuttgart



Marco Reus, Sturm

Spitzname als Kind: Max.

Lieblingsessen als Kind: Eindeutig Kartoffeln mit Spinat und Spiegelei.

Ich spiele Fußball, seit … ich fünf Jahre alt bin.

Was ich gar nicht mochte: Zimmer aufräumen!

In der Schule … hab ich aufgepasst und ab und zu ein bisschen gestört.

Mein erster Trainer … war mein Vater, und er ist bis heute stolz auf mich.