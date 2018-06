Verrückte Viecher (25): Schmuckbaumnatter

Gott wollte die Schlange bestrafen – und gab ihr deswegen keine Beine. So steht es zumindest in der Bibel. Tatsächlich kommt das Tier ganz wunderbar ohne Gliedmaßen aus. Schlangen bevölkern Wälder, Wüsten und Gebirge. Einige Arten können im Wasser schwimmen, andere auf Bäume klettern und einige sogar fliegen. Doch, Du hast richtig gelesen: In den Regenwäldern Asiens lebt eine Schlangenart, die sich im Gleitflug von Baum zu Baum bewegt.

Die Schmuckbaumnatter kann ihren Körper ganz flach machen, er ähnelt dann den Tragflächen eines Flugzeugs. Wenn die Schlange so von einem Ast springt, fällt sie nicht einfach herunter, sondern bekommt Auftrieb. So segelt sie durch die Luft, bis sie auf einem anderen Ast oder dem Boden ankommt. Zwar kann sie sich nur abwärts bewegen, dabei fliegt sie aber immerhin mehr als 20 Meter weit.

Die Geschichte über die Schmuckbaumnatter hört Ihr am Sonntag um 8.05 Uhr in der Sendung Mikado – Radio für Kinder auf NDR Info oder im Internet.