27. September 2018 – Ausgabe 40

Leserbrief zu “Im Sumpf der Traurigkeit“ von Peter Dausend

Es gibt auch noch einen Sumpf des Überflusses:

Ist es nicht unfassbar, dass ein Ministerium mit seinen rund 2.000 Mitarbeitern nicht nur punktuell und für konkrete Projekte, sondern flächendeckend Beraterverträge mit einem Volumen von ca. 200 Millionen Euro allein im Jahre 2016 vergibt (und dabei wohl auch noch gegen Richtlinien zur Vergabe solcher Aufträge verstößt)? Bei einer solchen Kombination aus offenkundiger fachlicher Überforderung, vulgo Inkompetenz, und Verschleuderung von Steuergeldern in großem Stil dürfte sich Frau von der Leyen mit einer Entschuldigung wie gerade beim Emsländer Moorbrand eigentlich nicht aus der Affäre ziehen. – Prof. Dr. Wolf-Rüdiger Heilmann

Leserbrief zum Titelthema „Machtverlust“

Angela Merkel hat in ihrer Amtszeit bestimmt nicht alles richtig gemacht und ich würde mich jetzt auch nicht als ihr grösster Fan bezeichnen. Aber sie hat das Land mit ruhiger und besonnener Hand regiert, Menschlichkeit gezeigt und in unruhigen Zeiten Stabilität gegeben. Ich finde es schwer erträglich, dass sie nun quer durch die Medien demontiert wird, auch von der ZEIT, nur um der aktuellen Meinung genüge zu tun. Die AFD reibt sich bei dieser Art von Berichterstattung die Hände und Politiker der CDU, die aus reinem Machttrieb Koalitionen mit der AFD nicht ausschliessen bekommen eine Bühne ohne kritisch hinterfragt zu werden. Ich frage mich, ob sich die Medienlandschaft, auch die von mir hoch geschätzte ZEIT, einmal die Frage gestellt hat, welchen Beitrag sie zur aufgeheizten Stimmung im Land beiträgt durch eine oft einseitige und auf ein einziges Thema abgestellte Berichterstattung. – Anna-Lena Winkler

Leserbrief zu „Das große Desinteresse“ von Nina Kolleck

Frau Kolleck beklagt das Desinteresse von Bildungspolitikern an Erkenntnissen der Wissenschaft. Als Grundschullehrerin stelle ich mir die Frage, inwiefern sich den Wissenschaftlern, die Studien zu Unterrichtsinhalten durchführen, die pädagogische Praxis erschließt. „Studien kosten Zeit und Geld – und verfolgen meist den Zweck, Empfehlungen für Politik und Praxis zu entwickeln.“ Was bedeutet „meist“?! Welchen anderen Zweck verfolgen die Studien? „Können Forscher konkrete Handlungsempfehlungen aus wissenschaftlichen Studien generieren?“ Allzu häufig nicht. Das haben Kolleginnen und ich auf Fachtagungen immer wieder erlebt, wo Studien zum grundschulpädagogischen Inhalten präsentiert werden, mit Daten jongliert wird und am Ende werden keinerlei Hinweise gegeben, was nun in der Praxis umzusetzen wäre. Dass sich Reformen aus der Politik in Sinn und Logik dem pädagogischen Personal nur schwer erschließen, mag in Einzelfällen sein, aber man darf bitte Lehrkräfte nicht (zumindest nicht alle; dass Unterrichtsqualität entscheidend von den Lehrkräften abhängt, hat die Hattie-Studie bestätigt) für unwillig halten, sinnvolle Reformen zum Wohle der Schülerinnen und Schüler umzusetzen oder gar für zu beschränkt, diese zu verstehen und dies zu tun.

So wie auch ich mich bemühe, nicht davon auszugehen, dass es böser Wille oder mangelndes Erschließungsvermögen ist, wenn Studien zu Unterrichtskonzepten wie „Lesen durch Schreiben“ durchgeführt werden, ohne das Konzept hinreichend zu kennen. Wovon ich allerdings ansonsten ausgehen soll, welche Interessen hinter manch einer Studie steckt, frage ich mich schon. Es würde zu weit führen, hier das Konzept zu erläutern. In Kürze: Es ist für den Anfangsunterricht gedacht (Die Annahme oder angedeutete Aussage, Texte von Neunjährigen dürften nicht korrigiert werden und das sei die Reichen-Methode ist völliger Unsinn!), beinhaltet neben der Arbeit mit der Buchstabentabelle vielfältige Denktrainings und Materialien, die u.a. schon Rechtschreibung trainieren. Korrekturen finden natürlich auch schon in Klasse 1 statt, so, dass Kinder nicht von Anfang an frustiert werden und sich als unfähig erleben müssen, aber z.B. nicht alle Laute eines Wortes abgebildet werden und dann schrittweise immer mehr. Auch Rechtschreibtrainings müssen ab der 1. Klasse stattfinden, da dies ja die Lehrpläne vorgeben.

Was nun die Studien selbst betrifft: Die Bonner Studie ist noch nicht in Gänze veröffentlicht. Wirklich genau hingeschaut wurde bei nicht einmal einem Zehntel der 3000 GrundschülerInnen. Ob die Wissenschaftler wussten, nach welchen Kriterien genau sie Schulen und Klassen auswählen müssen, um wirklich sagen zu können: „Diese Kinder werden nach „Lesen durch Schreiben“ unterrichtet, weiß ich nicht. Diktate als Testform zu wählen, halte ich jedoch für äußerst fragwürdig. Sie tauchen in Lehrplänen häufig schon nicht mehr auf, weil sie längst in der Kritik stehen, zur Förderung von Rechtschreibung nicht beizutragen. Insofern werden sie in reformfreudigeren Klassen deutlich weniger verbreitet und geübt sein, als in traditioneller geführten Fibelklassen. Bekannte Testform – weniger Aufregung – mehr Erfolg? Die erwähnte Berliner Längsschnittstudie zur Lesekompetenzentwicklung von Grundschulkindern kannte ich nicht. Schon beim ersten suchen danach stieß ich jedoch darauf, dass sie allein Kinder mit Migrationshintergrund in den Blick nahm. Dass für diese „Lesen durch Schreiben“ nicht immer in der ursprünglichen Form durchgeführt werden kann und sie ergänzend weitere Unterstützung brauchen, ist so. Reichen selbst wollte Materialien für DaZ-Kinder entwickeln, aber ist vorher gestorben. Er hat sich und seine Materialien immer weiterentwickelt, motivierte, engagierte und gut ausgebildete Lehrkräfte tun das auch, immer mit Blick auf die Kinder.

In einer Klasse, in der nicht allein Kinder mit Sprachproblemen im Deutschen sind, können mit „Lesen durch Schreiben“ hervorragend die sprachlich fitten Kinder gefördert werden, sie können sehr schnell individuell arbeiten und die Lehrkraft hat mehr Zeit, sich um die Kinder zu kümmern, die mehr Unterstützung brauchen. Pauschalurteile und Rufe nach „Abschaffen!“ würden nur einmal mehr dafür sorgen, dass „mit hohen Kosten und großem Aufwand“ etwas eingeführt oder durchgesetzt wird, „um dies kurze Zeit später ebenso aufwendig wieder (abzuschaffen)“. Ansonsten empfehle ich die Lektüre eines anderen ZEIT-Artikels zum Thema: https://www.zeit.de/gesellschaft/schule/2018-09/schreiben-nach-gehoer-rechtschreibung-lernmethoden-grundschule-lehrer-zeitmangel – Petra Wilhelm

Leserbrief zum Titelthema „Machtverlust“

Jetzt schlägt also auch DIE ZEIT noch auf die Kanzlerin ein- anstatt ihr den Rücken zu stärken, was zweifellos angebracht wäre. An alle: Das ist immer noch kein Grund, zur AfD zu laufen- im Gegenteil! – Manfred Nothnagel

Leserbrief zu „Rechtsstaat unter Druck“ von Andreas Vosskuhle

Ihrer Beschreibung des Drucks auf unseren Rechtsstaat kann ich uneingeschränkt zustimmen. Ebenso überzeugen mich Ihre Forderungen an die „drei Funktionsbedingungen gelingender Rechtsstaatlichkeit“. Allerdings fehlt eine Antwort auf das Problem des Zwiespalts zwischen Recht haben und Recht bekommen. Ich meine hier nicht die häufig spürbare Diskrepanz zwischen Rechtsempfinden und rechtswissenschaftlich korrektem Verfahren (s. der Fall Sami A.) Skandalös dagegen ist die Möglichkeit der Eigentümermacht, mit dem Marsch durch die Instanzen, vertreten von teuer bezahlten Anwaltskanzleien, berechtigte Ansprüche privater Personen abzuwehren, die über kein Vermögen verfügen. – Viktor Rintelen

Leserbrief zu „Glauben und Leiden“ von Giovanni di Lorenzo

Es ist Zeit für eine neue Ethik:

Die Kirche sollte nicht die Kinder – Schänder schützen, sondern die Schutz -Befohlenen. Die Kirche schützt damit eine Diktatur des Unrechts. In anderen karitativen Sozial- verbänden wie DRK & Co wären die entsprechenden Personen längst entlassen wurden.

Die Banken verkaufen weiterhin ihren Kunden Finanzprodukte die tendenziell riskant sind. So sind ca. 30% der Immobilien – Finanzierungen der letzten 5 Jahre eher mit deutlichen Risiken verbunden. Auch Fonds sind lediglich Finanzmarkt – Produkte, die den Schwankungen der Finanzmärkte unterworfen sind, wie die Schließung von Offenen Immobilien- Fonds in der Vergangenheit gezeigt hat.

Ärzte raten ihren Patienten zu Operationen, die keine echte Verbesserungen bringen, wie z.B. im Bereich der Orthopädie wo es ca. 50% der betroffenen Patienten nach einer Operation gleich oder sogar schlechter geht wie vorher. Damit handeln Ärzte wie Versicherungsvertreter. Pro Jahrgang erhalten mehr Absolventen der Medizinischen Fakultäten die Doktor – Würde verliehen wie bei den Rechtswissenschaften sowie Wirtschaftswissenschaften zusammen verliehen werden. Und dieses Bild ergibt sich nahezu an allen Universitäten in Deutschland, wo es die entsprechenden Fakultäten gibt. Sind Medizin – Studenten soviel intelligenter als Mathematiker, Juristen, Physiker, Ökonomen etc.?

Ist es richtig, dass Führungskräfte belohnt werden wie bei der Deutschen Bank oder bei Herrn Maaßen, während die normale Arbeitnehmerin z.B. die Kassierin wegen einer Weintraube oder eines Pfandbons fristlos entlassen wird, wegen Diebstahl also schwerem Fehlverhalten?

Zeit für Moral und Anstand! – Olaf Bergmann

Leserbrief zu „Was nicht in der Zeitung steht“ von Martin Spiewak

Sie sind die Zeitung, von der ich ein Leben lang lernen durfte, die mich begleitete und mir manchmal aus der Seele spricht. So heute mit dem Artikel: Was nicht in der Zeitung steht. Wir gehören zu der privilegiertesten Generation aller Zeiten und Welten – und wollen wohl immer nur das Negative hören. Danke, dass Sie es anders machen. – Helmut Schmidt

Leserbrief zu „Führen und Teilen“ von Marc Brost

Viel Lärm um Wenig. womöglich hatte die C-Fraktion den seit 13 Jahren herrischen „Ich-bin-der-Merkel-Vertraute“-Kauder einfach nur satt und hat ihn ob Alternative abgewählt: eine demokratische Wahl wird in der Presse und Opposition zum „Putsch“ hochgejazzt. hey, es lebe die Demokratie ! und der Kauder-Nachfolger ist nun wahrlich kein Revoluzzer. the show will go on … … und nach einem Jahr verhandeln, wer denn nu regiert und Gezänke, wie denn nu, geht’s hoffentlich mal los mit dem Regieren. – Eva Rautenbach

Leserbrief zu „Schmeckt doch noch!“ von Christiane Grefe, Marcus Rohwetter und Merlind Theile

Da ist sie wieder, die ewige Suche nach der „Schuld“. Ist es eigentlich eine deutsche Tugend, dauernd einen Schuldigen irgendwo verorten zu wollen? Die Schuldigen im Falle der Lebensmittelverschwendung sind die gleichen, wie die, die morgens ihre Kinder mit dem SUV 100m zur Schule fahren, mit dem Mountain-E-Bike durch die Alpen rasen oder die Kreuzfahrt boomen lassen. Es ist der Wohlstand, die Dekadenz der Wohlstandsgesellschaft. Warten wir doch einfach den Postkapitalismus ab, dann wird womöglich über Nahrungsmitteldiebstahl, Schlangen vor den Lebensmittelmärkten oder Menschen, die Kartoffeln auf dem Acker nachsuchen, berichtet. Früher gab es den Schweineeimer, die Kaninchen und die Hühner im Hof, wo die Reste verwertet wurden, heute bezeichnet man solche Verwertung als Verschwendung? – Reinhard Seevers

Leserbrief zu „Was nicht in der Zeitung steht“ von Martin Spiewak

Die Antwort auf Ihre Frage: „Warum sehen die meisten diese Fortschritte nicht!“ lautet: „Weil die Medien – zu denen auch die „Zeit“ gehört den Leser nicht informieren (wollen?). Was zählt ist doch leider in unserer Welt nur noch das, was Sensation ist! – Dr. Wolf Günther

Leserbrief zu „Mia san mia“ von Rolf Raum

Das größte Rätsel dieses Jahrhunderts ist für mich die Tatsache, das Bayern das erfolgreichste Bundesland unserer Republik ist. Nicht annähernd können andere Bundesländer, vielleicht mit Ausnahme der Sachsen, mithalten. Ich frage mich immer wieder. warum das so ist. Ob Medien oder die Bürger es wird auf sie verbal herumgeprügelt. Nur wenige Menschen begehren dagegen auf. Ich habe dafür nur eine Erklärung: Die Dummheit ist der größte Feind des Menschen. – Gunter Knauer

Leserbrief zu „Rechtsstaat unter Druck“ von Andreas Vosskuhle

Unser Rechtsstaat ist in besorgniserregender Weise bedroht, nicht nur, weil die Justiz zu wenig qualifiziertes Personal hat, sondern sehr viel mehr, weil gute Gesetze auf allen Gebieten des Lebens durch eine von Gruppeninteressen geleitete Verwaltungspraxis sabotiert werden. Wo bleibt die Sozialbindung des Eigentums? Was geschieht gegen das Spekulieren mit Grund und Boden? Wer kontrolliert den Missbrauch von Antibiotika in der Massentierhaltung? Wer schont die Steuersünder? Es ist schon erstaunlich, dass ein so kompetenter Jurist wie Andreas Vosskuhle dieses Problemfeld völlig unbeleuchtet lässt. – Johannes Kiersch

Leserbrief zu „Führen und Teilen“ von Marc Brost

Was ist denn da so überraschend? Wenn in einer demokratischen Wahl Einer gegen einen Anderen kandidiert und einer gewinnt und der Andere verliert, ist das doch wenig überraschend; als erfahrener Journalist konnte man sich gut vorbereiten, und am andern Tag einen geschliffenen Artikel so oder so abliefern. So ist es ja auch geschehen. Als Eigentlich verwunderlich und ärgerlich erscheint es nur, dass es in der breiten Presse (inclusive ZEIT) sehr einheitlich hieß: Machtverlust, Kanzlerdaemmerung, Chaos und schlimmeres. Ich finde, auch damit leistet die Presse einen eigenen Beitrag zu der beklagenswerten Politikverdrossenheit in unserm Land. Als wenig überraschend – eher trivial – erscheint es auch, dass Frau Merkels Kanzlerschaft in einiger Zeit enden wird und dass das mit einem Machtverlust für sie einhergehen wird. Frau Merkel ist sicherlich klug genug, das selbst zu erkennen. Ob ihr dieser Übergang gut gelingt oder nicht, ist doch eigentlich ihr Problem. Dabei wünsche ich ihr, angesichts ihrer Verdienste, dass es ihr gelingt.

Warum eigentlich kann man den ganzen Vorgang nicht auch positiv darstellen? – und dass die Beteiligten das selbst so tun, ist doch weder verwerflich noch muß es falsch sein: der Gewinner – er freut sich, ist auch ein zwar unbekannterer, aber kompetenter und erfahrener Mann mit durchaus positiver Ausstrahlung. Die Verlierer ärgern sich verständlicherweise, bewahren aber Haltung. Der Gewinner erklärt, es passe in politischer Hinsicht »kein Blatt Papier« zwischen ihn und die Verlierer. Das muss er klugerweise sicherlich so sagen, – es kann doch aber auch tatsächlich so gemeint sein. Und wenn sich dahinter die Andeutung auf eine spätere Kanzlerkandidatur versteckt, so ist das doch nicht schlecht, sondern eher ein durchaus positives Zeichen für unsere Demokratie . Worüber man sich freuen kann. – Prof. Karsten Schwerdtfeger

Leserbrief zu „Das große Desinteresse“ von Nina Kolleck

Die Überschrift weckte gleich mein Interesse (ich bin seit vielen Jahren Grundschullehrerin), so dass ich mir Ihren Artikel als Ersten zum Lesen vornahm. Doch welche Enttäuschung, denn trotz der selbstkritischen Ausführungen im zweiten Teil des Artikels, dass Ergebnisse von Studien nicht eindeutig auf eine Maßnahme zurückgeführt werden können, werden Studienergebnisse im ersten Teil genauso dargestellt. So hätte meineserachtens als Überschrift wahlweise „Die große Undifferenziertheit“ oder „Das große Missverständnis“ eher gepasst.

„Lesen durch Schreiben“ ist kein Schreiblehrgang, sondern ein Leselehrgang, der in der Regel mit Ende der 1. Klasse abgeschlossen ist. Schreiben mit einer Buchstabentabelle zu Beginn des Schriftspracherwerbs ist durchaus sinnvoll, um eine Schreibmotivation zu bewirken. Mir sind aus meiner eigenen Schulzeit noch die Kinder im Gedächtnis, die aus lauter Angst, einen Rechtschreibfehler zu begehen, lieber gar nicht schrieben. Natürlich ist ein gezieltes Rechtschreibtraining unabdingbar. Das Nicht-Sitzen-Bleiben ist für so manches Kind fatal. Ich wünschte mir eine deutliche Differenzierung zwischen den verschiedenen Altersstufen und Ursachen für eine Zurückstellung. Womöglich ist es in der Grundschule besonders deutlich, wenn ein Kind eine Entwicklungsverzögerung aufweist. Diese Kinder sind von Anfang an mit den schulischen Anforderungen heillos überfordert. Schulische Unterstützungsmaßnahmen greifen in einem solchen Fall oft nur ganz langsam, während sich der Abstand zum Klassenziel vergrößert. Auch so etwas kann durchaus zu negativen Emotionen führen. (Ich vermute, dass Sie bzw. die Studie nur ältere SchülerInnen im Fokus hatten, denn als Begründung wird das Auf und Ab von Noten herangezogen.)

Ich halte es für gefährlich, wenn Bildungsforschung auf der Suche nach Trends oder Lösungen die unglaublich große Komplexität dessen, was Bildung vom Kleinkind bis um Abiturienten ausmacht, zu verallgemeinern versucht. Es beruhigt mich, dass Sie zumindest im 2. Teil des Artikels vorsichtig auf diese Problematik eingehen. – G. Förster

Leserbrief zu „Über Witze, Kritik und Empörung“ von Harald Martenstein im ZEIT Magazin

Ihre Kolumne ist das Erste, was ich lese, wenn die ZEIT kommt. Wie heute genieße ich es Ihre Stellungnahmen zu den verschiedenen brisanten oder weniger brisanten Themen zu lesen, selbst dann, wenn ich anderer Meinung bin oder beruflich bedingte Grundlagenkenntnisse habe, die mich zu einer anderen Sichtweise veranlassen.

Sie sind in der Lage auf begrenzten Raum komplexe Themen und Sachverhalte brillant darzustellen, zu analysieren und eine herausfordernde Stellungnahme abzugeben, ohne diejenigen abzuwerten, die dabei kritisch hinterfragt, oder deren Haltungen ad absurdum geführt werden. Mein Mann, ich und unsere erwachsenen Kinder wünschen Ihnen weiter eine lustvolle Arbeit, ein scharfes Auge, einen festen „Biss“ und den Mut Ihren Mann (Gender zum Trotz) an dieser wichtigen Stelle zu stehen. Zum Thema Gender ist Ihnen vielleicht das kleine Buch von Volker Zastrow bekannt. – Visnja Lauer

Leserbrief zu „Glauben und Leiden“ von Giovanni di Lorenzo und zu „Das Schweigen“ von Evelyn Finger et al.

Tatsächlich war ich entsetzt, wirklich entsetzt, als ich vor einiger Zeit las, der Papst habe liebevollen Eltern geraten, über eine sich abzeichnende Homosexualität ihres Kindes nicht zu verzweifeln, da es möglich sei, ihrem Kind mit Verständnis und ärztlicher Hilfe eine Abkehr von dieser Fehlentwicklung zu verschaffen. Homosexualität ist nach dieser Sicht ein Defizit, eine Art Krankheit, eine Verirrung, die man behandeln und in der Kindheit mit Gottes Hilfe vielleicht noch beheben kann. Eltern, die stattdessen der sich abzeichnenden Homosexualität ihres Kindes mit Respekt, Toleranz und Akzeptanz begegnen, können keine liebevollen Eltern sein. Und Betroffene, die nicht das Glück hatten, in ihrer Kindheit Heilung zu erfahren, müssen sich als defizitär und krank verstehen, behaftet mit einem Makel, der sie vom Großteil der Bevölkerung ausschließt. Was diesen Großteil der Bevölkerung anbelangt, so habe ich gelernt, dass 12 – 20 % der Gesamtbevölkerung homosexuell sind. Inzwischen, versichern mir Betroffene, liege der prozentuale Anteil zur Gesamtbevölkerung höher, vor allem, wenn man die Menschen, die sich als „Transgender“ oder „Inter“ bezeichnen, hinzu zähle. Und was für die Gesamtbevölkerung gilt, gilt logischerweise für ihren Ausschnitt: die Priesterschaft. Wie können Menschen, die ihre Sexualität verleugnen und sich dieser Sexualität wegen schämen und sogar selbst verachten müssen, zu integren und stabilen Persönlichkeiten werden ? Natürlich werden nicht alle Priester, die an dieser Stelle leiden, zu Pädophilen oder vergewaltigenden Serientätern. Aber die Gefahr, dass eine nicht-integrierte Sexualität zu kriminellen sexuellen Handlungen führen kann, ist gegeben. Wie wäre es, wenn der Papst die Homosexualität als eine Verwirklichung der im Sonnengesang gepriesenen Liebe Gottes zur Schöpfung verstünde ? – Ursel Heinz

Leserbrief zu „Führen und Teilen“ von Marc Brost

Man kann es auch journalistisch übertreiben. Wenn Herr Brost meint, nach den Petitessen Maaßen und Brinkhaus hätten die Gegner der Kanzlerin von ihr „nichts mehr zu befürchten-schon gar nicht von ihr“, so bleibt mir verborgen, warum das zweifelsfrei und zwangsweise so sein muss. Die in dem Artikel durchgängig festzustellende Absicht, nach den im Vergleich zu den wirklich anstehenden Problemen fast lächerlichen Querelen um den Verfassungsamtschef und die Wahl des neuen Fraktionsvorsitzenden die Kanzlerin niederzuschreiben, ist meines Erachtens unangebracht. Sie hat schon Probleme ganz anderer Qualität bewältigt! Zum Glück gelang den für das Layout der Seite 1 zuständigen Mitarbeitern ein Korrektiv, platzierten sie doch direkt rechts daneben den Hinweis auf einen Artikel auf Seite 35: „Medien als Miesmacher- Die Journalisten zeichnen die Welt düsterer als sie ist“. Genau mein Humor! – Horst Figge-Jänke

Leserbrief zu „Rechtsstaat unter Druck“ von Andreas Vosskuhle

Ich danke der ZEIT für die Wiedergabe des Vortrages von Andreas Voßkuhle, in dem er verdeutlichte, wo überall unser Rechtsstaat unter Druck steht. Mein Rechtsempfinden wird vor allem belastet durch die überlange Verfahrendsdauer in unserer Rechtssprechung. Sie zu verkürzen ist für mich vordringlicher als mehr Polizisten auf der Strasse. Möglicherweise ergibt sich dann automatisch ein höheres Sicherheitsgefühl. Naürlich ist der Anspruch von Herrn Voßkuhle nach den besten Juristen in der Justiz verständlich. Aber es gibt nicht nur die Forderung nach einer besseren Bezahlung als Gegenmaßnahme zur heutigen Situation – für mich sind auch andere Organisationsformen in der Rechtssprechnung vorstellbar – z.B. ein Kontrollgremium, das vor Verkündung eines Urteils ein Verfahren überprüft. Ich habe einmal nach einem Zivilverfahren die Klage eines Richters gehört, dass in den Zivilverfahren sozusagen Geld verdient wird, weil die Gerichtskosten mehr erlösen als sie kosten. Das kann nicht sein. – Johannes Barth

Leserbrief zu „Miethologie“ von Josef Joffe

Josef Joffes Kolumne macht es sich zu einfach:

Die ungehemmte Ausweisung von immer mehr Bauland kann nicht die Lösung des Mietpreisproblems in München sein. Die schlimmste Folge einer solchen Strategie wäre die immer weiter um sich greifende Zersiedelung der Umgebung von München. In Palo Alto ist übrigens die Beschränkung von Wohngebäuden auf maximal zwei Stockwerke auch darauf zurückzuführen, dass man niedrige Wohngebäude so bauen kann, wie es in Kalifornien üblich ist: Mit Vierkanthölzern und Gipskartonplatten. Mit Ziegeln zu bauen ist auf der San-Andreas-Verwerfung grob fahrlässig, weil Ziegelbauten ein höheres Risiko mit sich bringen, beim nächsten größeren Erdbeben so zusammenzufallen, dass kein Mensch mehr lebend herauskommt.

Eine konsequente Mietpreisbindung und Wohnungsbewirtschaftung ist m. E. in Wohnsituationen wie München die einzige Methode, die Explosion der Mietpreise effektiv zu bremsen. Daneben das Verbot, Wohnraum aus Spekulationsgründen leer stehen zu lassen und Baurecht aus den gleichen Gründen auf leer stehenden Grundstücken nicht auszuüben. Die Abschöpfung aller Spekulationsgewinne, die durch Leistungen der öffentlichen Hand (U-Bahn, S-Bahn) erzielt werden, ist auch schon öfter angedacht worden. Zum Schluss: Der seinerzeitige Gegner von OB Kronawitter bei der Bekämpfung von Bauspekulation hieß nicht Schönhuber, sondern Schörghuber. – Dr. Gerhard A. Hergesell

Leserbrief zu „»Wir schaffen es nicht«“ von Georg Blume

Mit Recht kritisiert Stephen Smith, dass aufgrund der demographischen Entwicklung in Afrika als wichtigster Ursache für das dortige Chaos sich niemand bei uns um den bevorstehenden weiteren Ansturm afrikanischer Flüchtlinge auf Europa kümmert. Afrika hat extrem hohe Geburtenraten. Die gefährden die wirtschaftliche und politische Entwicklung und führen zu steigendem Migrationsdruck und damit auch zu großer politischer und sozialer Instabilität. Und daraus resultiert, dass Jugendliche für islamistische „Arbeitgeber“ wie Boko Haram in Nigeria oder der Islamische Staat (IS) in den Maghreb-Staaten Nordafrikas anfällig werden, weil diese Beschäftigung und Sinnstiftung bieten. Es war kein Zufall, dass die „Arabellion“ 2011 in den nordafrikanischen und arabischen Ländern ausbrach, weil der Jugendüberschuss dort besonders groß war. Bevölkerungswachstum und Unterentwicklung stehen also, wie Smith betont, in einer unheilvollen Wechselwirkung.

In vielen Ländern Afrikas bekommen die Frauen durchschnittlich fünf bis sechs Kinder, in einigen sogar sieben. Die hohe Geburtenrate in Afrika treibt ein rasantes Bevölkerungswachstum an. Heute leben dort 1,26 Milliarden Menschen und für das Jahr 2050 lauten die Prognosen der Deutschen Stiftung Weltbevölkerung (DSW) 2,53 Milliarden, also eine Verdoppelung. Niger ist mit 7,6 Kindern je Frau das Land mit der höchsten Fertilität weltweit und zugleich ist es eines der ärmsten. Dort ist Polygamie nach islamischer Sitte üblich und es gilt als erstrebenswert, viele Kinder zu haben. Das steigert das Prestige des Mannes. Für Frauen bildet die eigene Kinderzahl den Zugang zu Existenz und Status mangels Ausbildung und Arbeit.

Nach Angaben der DSW kann jede vierte Frau in Entwicklungsländern heute noch immer nicht verhüten, obwohl sie das möchte. Würde dieser Bedarf gedeckt, würde sich das jährliche Bevölkerungswachstum um ein Viertel verringern. Der französische Präsident Emmanuel Macron hat bei seinem Besuch im Dezember 2017 in Niger gesagt, er wisse, dass das größte Problem von Niger die Demographie sei. Frankreich werde also dem Land bei der Geburtenkontrolle helfen. Langfristig hilft den Afrikanern nur eine rigorose Familienplanung, damit das Wirtschaftswachstum die Folgen der Demographie überwinden kann, denn kurzfristig sieht auch Smith keine Lösung, wenn er einwendet: „Selbst wenn alle Afrikaner ab sofort verhüten würden, würde der Migrationsdruck erst in zwei, drei Generationen abnehmen“. Für ihn ist die Bilanz des postkolonialen Afrikas“ eine unlösbare Aufgabe“, deshalb werden wir es im Widerspruch zu Angela Merkel trotz ihrer regen Afrika-Aktivitäten nicht schaffen. Ein sehr pessimistisches Fazit! – Hans-Henning Koch