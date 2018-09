Gefüllte Blätterteigtaschen

Ein schönes Gericht, um zu zweit Konkurrenzfüllungen zu designen und sie dann gemeinsam zu verputzen. Die Füllungen können neutral, salzig oder süß sein und schmecken heiß wie kalt, je nach Stimmungslage…

Für zwei Verputzer:

dünner Blätterteig vom Türken

2 Töpfe Ricotta-Käse

2 Eier

Kichererbsen aus der Dose

Bohnen aus der Dose

2 Zehen Knoblauch

eingelegte getrocknete Tomaten

trocken eingelegte Oliven

2 Sardellen

2 Zehen Knoblauch

Milch

Salz Pfeffer

Wichtig ist zunächst, dass man den richtigen Blätterteig besorgt. Es gibt ihn in der Regel beim Türken und er ist im Gegensatz zu dem typischen deutschen ganz dünn und meistens in 20er Paketen zu haben. Dann geht’s ganz schnell, zuerst schon mal den Ofen auf 175 Grad vorheizen. Hier drei Füllungsvorschläge:

Ricottafüllung: Den Ricotta mit den Eiern verrühren und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Fertig.

Kichererbsen-Bohnen-Füllung: Bohnen, Kichererbsen und gepressten Knoblauch mit einer Gabel zerdrücken und ebenfalls mit Salz und Pfeffer abschmecken. Fertig.

Tomaten-Oliven-Füllung: getrocknete Tomaten klein schneiden, ebenso die Oliven und die Sardellen. Knoblauch pressen und nur pfeffern, für die salzige Note sorgen die Sardellen.

Es sind auch süße Varianten denkbar, beispielsweise Quark und Trockenfrüchte, einfach ausprobieren was sich interessant anfühlt!

Beim Füllen und der Falttechnik sind der eigenen Kreativität keine Grenzen gesetzt. Als Klebstoff für den Blätterteig eignet sich kaltes Wasser oder auch Eiweiß. Am Ende mit etwas Milch bestreichen und für 15-20 Minuten in den Ofen schieben. Die restlichen Oliven, Kichererbsen, Tomaten, die Ricottamasse oder was auch immer als Garnitur, Beilage und Dip verwenden und einen guten Rotwein aufziehen.

ANZEIGE:

Oder auch einen Prosecco, wie etwa den Val Monte Prosecco di Conegliano aus der ZEIT Campus Weinedition.