Burn Baby, Burn!

Ein Backofen ist die Weiterentwicklung der prähistorischen Feuerstelle. Heute setzt man sich Abends aber lieber vor den Fernseher und mampft im besten Fall noch Fertigpizza.

Evolutionsbiologisch betrachtet ist das nicht gerade im Sinne des Erfinders…

REZEPTOR präsentiert deshalb in der Ofen-Staffel die schönsten Braten, Aufläufe, Soufflés, Muffins, Quiches, und alles was sonst noch so blubbert und bräunt.

Also einfach mal nen Stuhl nehmen und in die etwas andere Röhre schauen! empfiehlt Tyrannosaurus REZ