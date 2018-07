Die asiatische Rindsroulade

Heute füllen wir den deutschen Klassiker nicht wie sonst mit Speck und Gürkchen, sondern mit knackigem Gemüse, Mango und frischem Koriander. Fertiggeschmort wird das ganze dann in Kokoscreme.

Für zwei Personen:

2 Rindsrouladen aus der Oberschale à 150 g

1 kleiner Zucchino

2 kleine Möhren

1 reife Mango

1 kleine Stange Lauch

1 große Hand voll Blattspinat

1 Knubbel Ingwer, daumengroß

3 Knoblauchzehen

2 Schalotten

1 frische Chilischote

1 Bund frischer Koriander

1 Zitrone/Limette

1 Dose Kokoscreme

Currypaste Grün

Klebreis

Küchengarn

Die Rindsrouladen aus dem Kühlschrank nehmen und mit einer Küchenrolle vorn und hinten abtrocknen. Das Fleisch auf einem großen Brett ausrollen und falls der Metzger das noch nicht gemacht hat, auf die gewünschte Dicke dünn klopfen.

Schalotten und Knoblauchzehe schälen und klitzeklein hacken. Die Chilischote längs halbieren, die Kerne und alles Weiße raus kratzen und die eine Hälfte in lange Streifen schneiden, die andere ebenfalls atomisieren.

Den Ingwerknubbel schälen, und genau wie bei der Chilischote: 50 Prozent in hauchdünne Scheibchen, 50 Prozent ganz klein hacken. Die große Hand voll Blattspinat waschen und in einer Salatschleuder wieder trocknen.

Zwei Möhren und die Mango schälen, den Zucchino waschen. Dem Lauch die äußeren Blätter, unten den Strunk und oben das Unansehnliche wegschneiden, den Rest waschen und wieder trocken schütteln.

Bei der geschälten Mango mit zwei Schnitten direkt am Kern vorbei soviel Fruchtfleisch wie möglich abschneiden.

Das komplette Gemüse plus Mango dann in Stifte schneiden, und zwar zwischen Bleistift- und kleinfingerdick und etwas länger als die Rouladen quer sind.

Vom Lauch wird man nicht alles brauchen, übrigens ginge statt Lauch auch Frühlingszwiebel, und das restliche Grünzeug kann ebenfalls problemlos gegen anderes Lieblingsgemüse ersetzt werden: Zum Beispiel Fenchel, Pilze, grüne Bohnen, Mangold, Chinakohl, Weißkohl, Gurke, Kürbis, Okra- oder Zuckerschote… Was der Markt und die Jahreszeit so hergeben.

Eine Pfanne und ein EL neutrales Öl auf mittlere Betriebstemperatur bringen und die harten Gemüse wie Möhren, Fenchel oder Petersilienwurzel langsam darin anbraten. Nach und nach wandern die weicheren Sachen wie Zucchino, Lauch oder Chinakohl dazu, der Pfanneninhalt soll aber noch sehr knackig bleiben. Eventuell zwischendurch noch etwas Öl angießen, falls das ganze zu trocken wird. Weiches oder blätteriges wie Spinat und Mango kommen gleich roh in die Roulade.

Das sehr al dentöse Gemüse dann salzen, aus der Pfanne nehmen und auf einem großen Teller parken und etwas abkühlen lassen.

Dann jede Roulade mit einem viertel TL Chilipaste dünn bestreichen und salzen. Die unteren zwei Drittel mit dem abgekühlten Gemüsestreifen, dem Rest der Chilischoten und Ingwerscheibchen, und darauf reichlich Blattspinat und Koriander belegen. Das Fleisch von unten fest aufrollen und die kompakte Roulade dann mit Küchengarn zubinden.

Ein EL Öl in die noch mittelheiße Pfanne geben und die Rouladen darin ringsum goldbraun braten. Dann wieder rausnehmen und beiseite stellen. Anschließend die Schalotten in etwas Öl glasig anschwitzen, dann Knoblauch, Ingwer- und Chiliwürfelchen dazu und kurz bevor der Knoblauch braun wird, mit einem halben Glas Wasser ablöschen. Ein TL Chilipaste und die Dose Kokoscreme einrühren, alles einmal kurz aufkochen lassen und die Soße auf Salz abschmecken. Etwas Zitronen/Limettensaft kann nicht schaden, und wer keine Angst davor hat, auch eine homöopathische Prise Instantbrühe.

Jetzt die Rouladen in die Soße legen, die Temperatur reduzieren und alles 45 bis 60 Minuten zugedeckt ganz leise vor sich hin köcheln lassen. Die richtige Garzeit hängt von der Rouladengröße und Fleischqualität ab, einfach an und zu mal am Rand was abschneiden und probieren. Man kann aber eigentlich nichts falsch machen, Hauptsache auf dem Teller sind die Rouladen dann schön mürbe.

Während Fleisch und eingerolltes Gemüse ihren Geschmack in die Kokossoße abgeben und umgekehrt, kann man entspannt den Reis nach seiner Lieblingsmethode zubereiten. Die fertigen Rouladen dann rausnehmen, das Küchengarn entfernen und jede einmal schräg durchschneiden. Die Soße noch mal auf Salz und Zitrone/Limette abschmecken.

Dann alles auf vorgewärmte Teller verteilen und mit frischem Koriander und einer Zitronen/Limettenscheibe garniert servieren.