Spargel süß-sauer geschmort

Als Hauptgang wahrscheinlich vielen zu exotisch (Vanilleschote, Zitrone und Orange), als Vorspeise aber mal was anderes als die allseits bekannte lauwarme Vinaigrette

Für zwei Personen:

500 g Spargel

1 Biozitrone

1 Bioorange

1/2 Vanilleschote

1 kleiner Knubbel Ingwer

1 Chilischote

50 ml Brühe

frischer Koriander

1 EL Butter

Zucker

Salz, Pfeffer

Den Backofen auf 200 Grad Umluft vorheizen. 500 g weißem Spargel wie immer auf den hinteren drei Vierteln die Schale entfernen, genau wie die unteren zwei Zentimeter und eventuell weitere holzige Stellen.

Zitrone und Orange sehr heiß waschen, abbürsten und je eine Hälfte in Scheiben schneiden. Wer keine ungespritzen und ungewachsten Biozitrusfrüchte bekommt, nimmt einfach „normale“ und nur ihr Fruchtfleisch. Die andere halbe Orange auspressen.

Die halbe Vanilleschote noch einmal längs halbieren, das Vanillemark rauskratzen.

Eine Chilischote waschen, halbieren und wie immer den Strunk und alles Weiße entfernen.

Den Ingwerknubbel schälen und quer zur Faser in hauchdünne Scheibchen schneiden.

Dann zwei EL Olivenöl in einem geeigneten Bräter – die Spargelstangen müssen längs reinpassen – auf fast volle Betriebstemperatur bringen und den Spargel darin kurz und beidseitig hellbraun anbraten. Anschließend einen EL Zucker dazu, warten bis er karamellisiert und dann alles mit Orangensaft ablöschen. 50 ml leichte Brühe angießen und die ganzen anderen Zutaten mit in den Bräter geben: Zitronen- und Orangenscheiben, Vanilleschote und -mark, eine oder beide Chilihälften (je nach Schärfe) und einige Ingwerscheibchen (ebenfalls je nach Schärfe).

Den Topf mutig salzen, vorsichtig umrühren und alles zugedeckt im heißen Ofen schmoren lassen. Dünne Spargelstangen sind schon nach 20 Minuten al dente, ganz dicke erst nach einer halben Stunde.

Dem Bund frischen Koriander die Blätter abzupfen und die Stängel gleich mit in den Schmortopf geben.

Sobald der Spargel fertig ist, kann man die Schmorbrühe abgießen und auf dem Herd und großer Hitze zur gewünschten Konsistenz einreduzieren. Noch mal auf Salz abschmecken, und falls die Soße zu sauer wurde, vorsichtig mit Zucker dagegensteuern. Noch einen EL Butter mit einem Schneebesen unterrühren, fertig.

Dann die Spargelstangen auf die vorgewärmten Teller verteilen, das Schmor-„gemüse“ adrett drumrum und drauf verteilen und mit der Soße begießen. Korianderblätter und vielleicht noch frischen Chili drauf und sofort servieren.

