Schnelle, gelbe Fischsuppe

Eine schönes Sommer-Rezept: Leicht zu kochen aber nicht allzu leicht auf dem Löffel.

Für drei bis vier Personen:

1 Liter Fischfond

300g Fischfilet nach eigener Wahl

250 ml Sahne

125 ml trockener Weißwein

1 Zwiebel

1 Karotte

1 Stange Sellerie

1 Lorbeerblatt

1/4 TL Safranfäden

45 g Butter

3 EL Mehl

Salz, weißer Pfeffer

Schnittlauch

1/4 TL Safranfäden in zwei EL kochendem Wasser auflösen. Es lohnt sich übrigens, den teureren Safran aus dem Gewürzladen zu nehmen, da er sich geschmacklich doch deutlich von Billigheimern aus den Discountern abhebt.

Eine Zwiebel, eine Karotte und eine Stange Sellerie Sellerie schälen, fein hacken und zusammen mit einem Liter Fischfond und 125 ml Weißwein plus Lorbeerblatt zum Kochen bringen. Deckel drauf, Hitze reduzieren und zirka 20 Minuten so vor sich hin köcheln lassen. Dann alles durch ein Sieb gießen, die Flüssigkeit natürlich auffangen, das Gemüse nebenbei aufessen oder wegschmeissen. Den Safran samt seiner Flüssigkeit unterrühren und erstmal beiseite stellen.

300 g Fischfilets putzen, abtrocknen und – falls vorhanden – die Haut mit einem scharfen Messer und sicheren Schnitt entfernen. In mund- bzw. löffelgerechte Stücke schneiden und parken.

In einem zweiten Topf auf mittlerer Hitze 45 g Butter zerlassen und mit einem Schneebesen langsam drei EL Mehl einmontieren, also eine relativ flüssige Mehlschwitze (ohne Klümpchen) herstellen. Diese nach halbminütigem Rühren in den Suppentopf gießen. Alles noch mal kurz aufkochen lassen, dann wieder auf simmern zurückschalten. Jetzt das Fischfilet dazu, zwei Minuten in der Suppe ziehen lassen und abschließend noch 250 ml Sahne oder weniger dazu kippen.

Jetzt noch mal vorsichtig die Temperatur hochfahren und mit Salz und weißem Pfeffer abschmecken. Auf die Teller verteilen, mit Schnittlauch garnieren und mit dem übergebliebenen Wein und Weißbrot servieren.

Alle unsere Rezepte von A-Z gibt’s hier.