Chinese Pizza

Dieses interessante Ding kocht Tim Raue ab und zu für sich und seine Küchenbrigade zur Mittagspause. Schmeckt natürlich auch uns ausgezeichnet 😉

Für ein Backblech:

400 g Mehl

1/3 Würfel frische Hefe

175 ml Wasser

100 ml Milch

3 EL Zucker

3 TL Rapsöl

200 g frischer Schweinebauch

50 g Serranoschinken

1 Hand voll Erdnüsse

6 EL Ketjap Manis (süße Sojasauce)

3 Frühlingszwiebeln

1 Knubbel Ingwer

1 Knoblauchzehe

1 Schalotte

1 Chilischote

Eine Knoblauchzehe und eine Schalotte schälen und beides grob zerkleinern. Vom Ingwerknubbel ein paar dünne Scheiben abschneiden und alles mitsamt einer getrockneten Chilischote in einen kleinen Topf geben. Dazu kommt 200 g grob zerteilter Schweinebauch. Das Ganze grade mal so mit Wasser bedecken, mit einem Schuss Sojasauce salzen, einmal aufkochen lassen und dann zugedeckt auf kleinster Hitze mindestens eine halbe Stunde vor sich hin schmoren lassen.

Für den Hefeteig 400 g Mehl, drei EL Zucker, drei TL Rapsöl und 175 ml Wasser plus 100 ml Milch – beides zimmertemperiert – in eine Rührschüssel geben. Ein Drittel eines Hefewürfels in kleinen Stückchen dazugeben und das ganze mit einem Löffel zu einem klebrigen Teig verarbeiten. Mit einem Küchentuch zugedeckt mindestens eine halbe Stunde gehen lassen.

Dann den Ofen auf 220 Grad Oberunterhitze vorheizen und ein Backblech mit Backpapier auslegen. Darauf dünn einen EL Rapsöl verteilen, das geht am besten mit der Hand. Und bevor man sich jetzt die Hände wäscht, versucht man lieber gleich den Teig aufs Blech zu bekommen. Dies ist wegen der klebrigen Konsistenz gar nicht so einfach, mit ganz leicht mit Wasser angefeuchteten Händen sollte es aber klappen.

Inzwischen sollte der Schweinebauch weich sein und es in der Küche leicht nach chinesischer Garküche riechen. Wer den vollen Geschmack bekommen will, reduziert die Kochflüssigkeit auf mittlerer Hitze zu einem Sirup, dann beiseite stellen.

Sobald der Ofen seine Betriebstemperatur erreicht hat, sechs EL Ketjap Manis auf dem Teig verstreichen, eine Hand voll Erdnüsse drüber streuen und den Schweinebauch inklusive Sirup verteilen, und ab damit ins heisse Rohr. Für zirka 14 Minuten auf mittlerer Schiene.

Drei Frühlingszwiebeln waschen, wieder trocken schütteln und in dünne Ringe schneiden, den Rest des Ingwerknubbels schälen und feinst würfeln.

Beides kommt ganz zum Schluss auf die fertige Pizza, genau wie 60 g Serranoschinken und für die Optik vielleicht noch einige Basilikumblättchen.

Dazu passt frischer Salat und ein kühles Bier.

