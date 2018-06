Arme Ritter mit Maracuja-Creme

Diese altbackene Süßspeise schmeckt – leicht modernisiert – überraschend zeitgemäß

Für zwei Personen:

3 alte Brötchen

2 Passionsfrüchte

2 Eier

50 g Zucker

50 ml Schlagsahne

50 ml Milch

2 Limettenblätter

20 g Butter

Drei alte Brötchen vorsichtig mit einem Brotmesser in zwei Zentimeter dicke Scheiben – oder nicht ganz so klassisch in unregelmäßige Stücke – schneiden. Ein ganzes Ei mit 50 ml Milch verquirlen, in ein tiefes Teller geben und die Brötchenscheiben darin aufweichen. Ab und zu wenden.

Für die Maracuja-Sauce die beiden Passionsfrüchte halbieren. Das Fruchtfleisch mit einem kleinen Löffel rauskratzen und mit einem Mixer kurz anpürieren. So löst sich das Fleisch besser von den Kernen. Dieses Gemisch dann durch ein Sieb streichen.

Anschließend ein Eigelb, 20 g Zucker und das Passions-Fruchtfleisch mit einem Schneebesen in einer Metallschüssel im fast kochenden Wasserbad aufschlagen. Nach einigen Minuten und bei zirka 80 Grad zieht die anfangs noch sehr flüssige Sauce an und wird immer fester. Bei der gewünschten Cremigkeit einfach die Rührschüssel in ein kaltes Wasserbad stellen und noch kurz weiterrühren, bis die Sauce etwas abggekühlt ist. Nochmal mit Zucker auf eine ausgeglichene Süße-Säure-Balance abschmecken.

Dann 50 ml Schlagsahne steif schlagen und vorsichtig unterheben.

Zwei Limettenblätter klitzeklitzeklein schneiden, das einzelne Stückchen sollte nicht größer als ein Zuckerkristall(!) sein. Diesen Limettenpuder mit 30 g Zucker im Mörser gut zusammenbringen.

Mittlerweile dürften die steinharten Brötchen die ganze Eiermilch aufgesogen haben.

Dann 20 g Butter in einer Pfanne auf mittlere Tempertaur bringen und die weichen Brötchen darin von beiden Seiten langsam goldbraun und leicht knusprig braten.

Die Brotscheiben dann sofort im Limettenzucker wälzen und umgehend auf einem Maracuja-Creme-Spiegel servieren.

Alle unsere Rezepte von A-Z gibt’s hier.