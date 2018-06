Scaloppine mit Spitzkohl-Mascarpone-Kartoffelpüree

Ein Versöhnungsvorschlag für das angespannte Verhältnis zwischen Angela und Mario: italienisches Kalbsschnitzel mit teutonischer Sättigungsbeilage.

Für zwei Personen:

2 Kalbsschnitzel à 150 g

400 g Kartoffeln

300 g Spitzkohl

100 g Mascarpone

1 Hand voll Basilikum

1 Zitrone

25 g Butter

4 EL Milch

10 grüne Oliven mit Stein

Olivenöl

Mehl

Salz, weißer Pfeffer

400 g Kartoffeln in Salzwasser und ihrer Schale gar kochen, das dauert circa zwanzig Minuten.

In der Zwischenzeit einen kleinen Spitzkohlkopf längs halbieren und entstrunken. 300 g davon mit einem großen, scharfen Messer in hauchdünne Streifen schneiden.

Eine Hand voll Basilikumblätter – wenn nötig – waschen, wieder trocken schütteln und in einem Mörser mit zwei Prisen Salz zermörsern. Zwei EL Olivenöl dazu, noch mal kurz weiter mörsern und dann so stehen lassen.

Bei zehn Oliven längs das Fruchtfleisch vom Stein schneiden, wie bei einer Mango.

Den Backofen auf 100 Grad Oberunterhitze vorheizen.

Die fertig gekochten Kartoffeln kurz abkühlen lassen und noch so heiß wie möglich schälen. Diese im leeren Kochtopf mit 100 g Mascarpone, vier EL Milch und einem Kartoffelstampfer zu Püree verarbeiten. Den geschnittenen Spitzkohl und das Basilikumöl unterheben und mit Salz und weißem Pfeffer würzen.

Das Kartoffelpüree im heißen Ofen warm stellen.

Die Kalbsschnitzel mit dem Handballen sehr dünn klopfen und eine Pfanne mit einem EL Olivenöl auf starke Hitze bringen. Dann die Schnitzel in Mehl wenden, alles überschüssige Mehl über der Spüle wieder abschütteln. Das Fleisch auf jeder Seite etwas zwei Minuten anbraten, salzen, dann herausnehmen und auf einem Teller parken.

Abseits der Flamme 25 g Butter und die Olivenstückchen in die Pfanne geben. Mit einem TL Zitronensaft „ablöschen“ und die Bratrückstände vom Pfannenboden in die Sauce kratzen. Die Olivenbutter dann in eine Schüssel umleeren.

Die Stampfkartoffeln noch mal mit Salz abschmecken und je nach Vorliebe eventuell noch mal die Konsistenz mit Milch einsteuern.

Dann sofort auf vorgewärmte Teller verteilen, das Fleisch daneben, Olivenbutter darüber träufeln und mit Basilikumblättchen garniert servieren.

