Himbeer-Cheesecake

Dieser Käsekuchen ist fruchtig UND cremig und ist durch den Zwiebackboden auch noch relativ schnell gebacken.

Für zirka 14 Stücke:

400 g Himbeeren, TK

200 g Himbeeren, frisch

600 g Frischkäse

225 g Zwieback

150 g saure Sahne

100 g Zucker

75 g Butter

25 g Puderzucker

4 Eier

1 Limette

1 EL Mehl

400 g tiefgekühlte Himbeeren in eine Pfanne geben, zwei EL Wasser dazu und langsam auf kleiner Flamme erhitzen. 25 g Puderzucker drüber streuen, einmal kurz aufkochen lassen und das Püree dann durch ein Sieb streichen, um alle Himbeerkerne zu entfernen. Das Ergebnis wieder zurück in die Pfanne leeren und immer noch auf kleiner Flamme und unter häufigem Rühren auf etwa die Hälfte einkochen, und dann vollständig abkühlen lassen.

225 g Zwieback – das entspricht ziemlich genau einer Packung eines bekannten Herstellers – in einer Küchenmaschine zu Bröseln verarbeiten. Das geht aber auch ganz einfach mit einem Nudelholz und in einem großen Gefrierbeutel.

75 g Butter auf dem Ofen oder in der Mikrowelle schmelzen und in einer Schüssel mit den Zwiebackbröseln zu einem Teig mischen. Wer’s gerne süß mag, kann hier noch einige EL Zucker dazu geben.

Die Bröselmischung dann in eine Springform oder ähnliches leeren, mit den Fingern eben auf dem Boden verteilen und einen zwei Zentimeter hohen Rand modellieren. Dann alles fest andrücken.

Den Ofen auf 160 Grad Oberunterhitze vorheizen.

600 g Frischkäse, 150 g saure Sahne und 100 g Zucker in einer großen Schüssel mit einem Elektroquirl zu einer homogenen Masse rühren, dann nacheinander – und weiter quirlend – vier Eier dazu geben. Drei EL Mehl drüber sieben und unterrühren.

Die Frischkäsemasse in zwei Drittel / ein Drittel teilen, und in das größere Teil das Himbeerpüree, ins kleinere den Saft einer Limette unterheben.

Jetzt zuerst die Himbeermasse auf den Teigboden leeren, dann vorsichtig die Limettenmischung, damit ein schönes Muster entsteht.

Und ab damit in den heißen Ofen, für 15 Minuten bei 160 Grad.

Danach 200 g frische Himbeeren mit Mehl übersieben und vorsichtig darin wälzen. Den Kuchen aus dem Rohr nehmen und die Früchte darin gerecht versenken. Durch das Mehl sinken sie nicht sofort bis ganz auf den Boden, alter Kuchenbäckertrick.

Den Käsekuchen dann wieder zurück in den Ofen, und zwar jetzt bei 140 Grad ungefähr sechzig Minuten zu Ende backen. Der fertige Kuchen sollte nicht mehr wabbeln.

Dann mit einem spitzen Messer vorsichtig am Rand entlangfahren um den fertigen Kuchen von der Form zu lösen. Den Springformrand vorsichtig öffnen und entfernen, und wenn möglich auf einem Gitter abkühlen lassen.

Am besten schmeckt der Käsekuchen direkt aus dem Kühlschrank.



