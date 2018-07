Chicken Yassa

Aus dem Senegal: in Limette und Chili marinierte und gegrillte Hühnerbeine mit Hirse



Für zwei Personen:

2 Hühnerschenkel

2 Zwiebeln

2 Limetten

1 Chilischote

Erdnussöl

Salz

Pfeffer

Hirse

Petersilie

Zwei Stunden vor dem Grillen die beiden Hühnerschenkel entbeinen. Dazu erst mal mit einem kleinen und scharfen Messer das Kniegelenk durchtrennen und dann vorsichtig an den Knochen entlang arbeiten, die Haut unbedingt dranlassen.

Das ausgelöste Fleisch in eine Schüssel – oder besser: in einen Gefrierbeutel – geben, genau wie den Saft von anderthalb Limetten, so viel klein geschnittene Chilischote wie man verträgt, ein EL Erdnussöl und zwei in dicke Streifen geschnittene Zwiebeln.

Jetzt noch Salzen und Pfeffern, alles gut durchkneten und im Kühlschrank sich selbst überlassen.

Später dann einen Holzkohlengrill anfeuern und die Hühnerschenkel aus der Marinade nehmen. Die Zwiebeln ebenfalls rausfischen beziehungsweise vom Fleisch zupfen und in einer mittelheißen Pfanne und etwas Erdnussöl erst glasig, dann hellbraun schmurgeln lassen. Jetzt mit der Marinade und zirka zwei EL Wasser ablöschen und die Soße mit Salz, Pfeffer, und vielleicht noch etwas mehr Limettensaft abschmecken.

Die Hirse nach Packungsaufschrift zubereiten, meistens muss man nur kochendes Wasser darübergießen und warten.

Die Hähnchenschenkel dann auf dem heißen Rost beidseitig und langsam braun grillen. Wenn die Haut schön knusprig ist, die Hirse als Ring auf die Teller verteilen, mit Soße begießen und dann das Fleisch ansehnlich darauf drapieren.

Dazu passt Minze und ein kaltes Bier.

