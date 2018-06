Blaubeertarte

Dieser Nachtisch läutet so langsam den kulinarischen Spätsommer ein.



Für eine Tarteform mit 22 cm Durchmesser

500 g Blaubeeren

200 g Mehl

100 g Butter, kühlschrankkalt

100 g Zucker

1 Eigelb, kühlschrankkalt

2 EL Aprikosenkonfitüre

Salz

Wasser

Wer einen feinen und krümeligen Mürbeteig mag, der im Mund zerbröselt, muss bei der Herstellung einige Dinge beachten. Es geht dabei einzig und allein darum, die Glutenbildung zu minimieren. Am besten folgt man einfach sklavisch dem Rezept, dann kann nichts schiefgehn 😉

100 g kühlschrankkalte Butter in kleine Würfel schneiden und in 200 g Mehl einarbeiten. Das macht man am besten in einer großen Rührschüssel und mit den Fingerspitzen, zirka fünf Minuten lang. Das Ergebnis sollte eine krümelige Masse sein, und einem Streuselteig ähneln. Dazu kommen jetzt ein kühlschrankkaltes Eigelb, eine Prise Salz und ein EL Zucker, anschließend noch drei EL Wasser drüber sprenkeln.

Die Zutaten mit einem Esslöffel behutsam und so gut es geht in die Mehl-Buttermischung einarbeiten. Wenn man nicht mehr weiterkommt, den Klumpen am Ende mit beiden Händen eher zusammenschieben als kneten, der Teig sollte bei diesem Arbeitsschritt so wenig wie möglich gedehnt oder mechanisch bearbeitet werden.

Um einen homogens Ergebnis zu bekommen, kommt man am Ende wahrscheinlich nicht drumrum, doch ein, zwei Knetbewegungen zu machen, dafür darf die fertige Teigkugel in Frischhaltefolie verpackt aber erstmal zum Ruhen und Entspannen für 15 bis 20 Minuten in den Kühlschrank.

Danach den Ofen auf 200 Grad Oberunterhitze vorheizen und die Teigkugel vorsichtig auf Tarteformgröße (plus Rand) ausrollen. Eine leicht bemehlte Arbeitsfläche verhindert das ankleben, ganz Vorsichtige können zwischen zwei Frischhaltefolienlagen arbeiten. Auch hier bitte so wenig Kraft wie möglich aufwenden.

Die Tarteform ausbuttern und dann den Teig einpassen. Sollte es irgendwo Löcher geben, kann man die einfach mit überstehendem Material ausbessern.

Den Teigboden dann mit Backpapier bedecken, und mit irgendwas beschweren. Profis benutzen Metallkügelchen, wir zum Beispiel getrocknete und bereits abgelaufene Erbsen oder Linsen.

Den Tarte-Teig im heißen Ofen auf mittlerer Schiene zwölf Minuten lang blindbacken, dann das Papier und die Beschwerung entfernen und weitere sechs bis sieben Minuten fertig backen.

In der Zwischenzeit 500 g Blaubeeren waschen und verlesen.

250 ml Wasser und 100 g Zucker in einen größeren Topf geben und fünf Minuten lang zu einem Sirup einkochen. Diesen wieder abkühlen lassen und die Blaubeeren darin auf kleinster Hitze so lange kochen, bis sie die Zuckerlösung aufgenommen haben. Das dürfte zwischen fünf und acht Minuten dauern.

Die Beeren vollständig abkühlen lassen und dann auf den kalten Teig leeren, mit einem Löffelrücken alles gut verteilen. Zum Schluss zwei EL Aprikosenkonfitüre mit einen EL heißen Wasser verdünnen und gleichmässig dünn über die Beeren gießen.

Alle unsere Rezepte übersichtlich und von a-z gibt’s unter diesem Link.