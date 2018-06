Butternusskürbis-Eintopf mit Schwarzaugenbohnen

Was auf deutsch etwas holprig daherkommt, hört sich im englischen Originalrezept viel besser an: Black-eyed bean und Butternut-Squash-Stew. Schmeckt aber beides lecker 😉

Zutaten für 2 bis 3 Personen:

1 kleiner Butternusskürbis

1 Tasse getrocknete Schwarzaugenbohnen

5 Kartoffeln

3 Tomaten

1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

1 Chilischote

1 Limette

3 Limettenblätter

1 TL Kreuzkümmel

1 TL Senfsaat

1 TL Koriandersaat

400 ml (Hühner-)brühe

etwas Currypaste

frischer Koriander

Salz

Zubereitung:

Einen Abend vorm Kochen eine Tasse getrocknete Schwarzaugenbohnen und viel Wasser in eine Schüssel geben und quellen lassen.

Am Kochtag dann einen kleinen Topf mit Wasser aufsetzen und die gequollenen Bohnen leise vor sich hin köcheln lassen. Immer mal wieder probieren, und wenn sie weich sind, abgießen und dann im Sieb abtropfen lassen.

Eine Knoblauchzehe und zwei Zwiebeln häuten und fein würfeln. Je nach Geschmack und Chilischotensorte mehr oder weniger vom roten Fruchtfleisch ebenfalls in kleine Stücke schneiden.

Die fünf Kartoffeln unter fließendem Wasser abbürsten; nicht schälen aber so zerkleinern, dass die Stücke später bequem auf eine Gabel oder in den Mund passen. Drei Limettenblätter erst in ganz dünne Fäden schneiden, und diese dann noch mal fein hacken.

In einem Kochtopf etwas Öl auf mittlere Betriebstemperatur bringen und je einen TL Senf- und Koriandersaat darin erhitzen. Sobald sie anfangen herumzuhüpfen, die feingehackte Zwiebel, Knoblauch und Chilischote dazugeben und leise und ab und zu rührend glasig anschwitzen.

Nach zirka drei Minuten dürfen die Kartoffelstücke dazu, alles wieder umrühren und so lange warten, bis die ersten Knoblauch- oder Zwiebelstückchen hellbraun werden. Dann wird das ganze mit 400 ml Hühnerbrühe abgelöscht, man könnte stattdessen auch 400 ml Wasser und etwas Brühwürfel nehmen.

Dazu kommt noch ein TL gemahlener Kreuzkümmel, die fein gehackten Limettenblätter und etwas von der Currypaste.

Für fünf Minuten vor sich hin köcheln lassen und parallel dazu vom Butternusskürbis erstmal oben den Stängel und unten den Strunk entfernen und den Rest längs halbieren. Mit einem Esslöffel das Kerngehäuse rauskratzen, dann beide Kürbishälften auf die Schnittflächen legen und mit einem scharfen Messer dünn die harte Haut wegschneiden. Vorsicht mit den Fingern! Das Fruchtfleisch dann wieder in gabelgerechte Stücke schneiden und in den Kochtopf geben.

Jetzt noch schnell drei Tomaten waschen, halbieren, entstrunken und sechsteln und nach einer weiteren Viertelstunden mit den weichen Bohnen in den Topf geben. Alles gut umrühren, nach drei Minuten ist alles fertig und kann abgeschmeckt werden: Je nachdem, wie süß der Kürbis ist, muss nun mit Limettensäure dagegen gesteuert werden. Vielleicht fehlt auch noch etwas Salz.

Dann auf tiefe Teller verteilen und mit frischem Koriander bestreut servieren.

