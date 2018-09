Cordon Bleu

Mal wieder ein Klassiker der deutschen Hausmanns-Gastronomie. Aber wenn man ehrlich ist: Schmecken tut das mit Kochschinken und Käse gefüllte panierte Schnitzel eigentlich jedem.

Zutaten für zwei Personen:

4 kleine, aber etwas dickere Schweineschnitzel à 100 g

4 dünne Scheiben Kochschinken

100 g Emmentaler

1 Ei

1 altes und steinhartes Brötchen

Mehl

Butterschmalz

Salz

Pfeffer

2 Zitronenspalten

Wer’s gerne klassisch mag, kauft Kalbs- statt Schweineschnitzel. Das ist etwas feiner, aber auch etwas teurer. Das Fleisch dann rechtzeitig aus dem Kühlschrank nehmen, damit es bis zum Braten Zimmertemperatur annehmen kann.

In der Zwischenzeit 100 g Emmentaler reiben oder kleinschneiden und die Panierstraße vorbereiten: Auf den ersten Teller kommt etwas Mehl, auf den zweiten ein verquirltes Ei, und auf den dritten Paniermehl. Letzteres in Form eines kleingeriebenen alten und steinharten Brötchens. Das geht wirklich fix und schmeckt so viel besser, als das eklige Zeug aus dem Supermarkt.

Anschließend ein kleines, dickes Schnitzel auf die Arbeitsfläche legen und von der schmalen Seite her mit einem kleinen und sehr scharfen Messer eine Tasche schneiden, in die gleich die Füllung kommt. Man legt dazu die nicht schneidende Hand flach auf das Fleisch, und arbeitet sich vorsichtig in das Fleisch. Die Tasche sollte so groß wie möglich werden. Bei den restlichen Schnitzeln genauso verfahren.

Den Backofen auf 180 Grad Oberunterhitze vorheizen.

Vier Scheiben Kochschinken ausbreiten und den geriebenen Käse drauf verteilen. Dann zu kleinen Säckchen zusammenfalten und diese in die Taschen im Fleisch schieben. Das ist eine kleine Fummelei, aber spätestens beim Letzten hat man’s raus 😉

Wichtig ist dabei nur, dass die Schinkenseite die Tasche so abschließt, damit gleich kein flüssiger Käse rauslaufen kann.

Die Cordon Bleus dann vorsichtig flach drücken und den Käse und den Schinken gut im Fleisch verteilen.

In der Lieblingsbratpfanne dann einen sehr vollen EL Butterschmalz auf Dreiviertelhitze bringen und parallel dazu das Fleisch panieren: Die nackten Schnitzel erst mutig salzen, dann im Mehl wälzen und danach überschüssiges Mehl wieder abklopfen. Anschließend das Fleisch durch das gequirlte Ei ziehen und danach sofort im Paniermehl wälzen. Die Brösel dabei von allen Seiten etwas, aber nicht zu fest andrücken.

Sofort im heißen Fett auf mittlerer Hitze von einer Seite goldbraun braten. Dann vorsichtig rausnehmen und einen weiteren EL Butterschmalz in der Pfanne schmelzen. Darin die andere Seite fertig braten.

Wer das Gefühl hat, die Panade wäre schon so weit, und das Innere noch nicht, kann das Fleisch im heißen Ofen wenige Minuten zu Ende garen. So hat man keinen Stress bei der Brattemperatur, und vielleicht ist das Rohr für die Beilagen ja sowieso an.

Der Käse sollte jedenfalls am Ende so flüssig sein, dass er beim Anschneiden rausläuft.

Die fertigen Cordon Bleus mit einer Beilage wie zum Beispiel Kartoffelsalat, Pommes oder Bratkartoffeln, mit grünem oder gemischtem Salat, auf jeden Fall aber mit einer Zitronenspalte garniert servieren.

