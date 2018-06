Wie finde ich die richtige Themenseite?

Die Themenseiten sind an die Lehrpläne der Oberstufe angelehnt und erleichtern Ihnen die themenübergreifende Recherche. Sie geben Ihnen mit einer kurzen Einleitung einen Überblick über das Thema, anschließend können Sie selbst auswählen, in welche Richtung es weitergeht. Wollen Sie zum Thema Deutsche Wiedervereinigung ein Video vom Mauerfall sehen? Oder lieber im interaktiven Zeitstrahl die wichtigsten Ereignisse nachverfolgen? Oder ein Interview mit einem politischen Gefangenen der DDR lesen? Sie entscheiden, was spannend ist!

Für Informationen über Deutsche Literatur können Sie aus den nach Epochen gegliederten Themenseiten auswählen. Auch die Themenseiten zur deutschen Geschichte können für Sie interessant sein, denn dort finden Sie tiefere Informationen zur geschichtlichen Einordnung der literarischen Epoche.

Das Fach Geschichte ist chronologisch untergliedert. Im Menü können Sie einzelne Epochen der deutschen Geschichte – vom Mittelalter bis in die Neueste Geschichte – auswählen, wobei der Schwerpunkt bei der Zeitgeschichte liegt und somit die Oberstufenlehrpläne berücksichtigt.

Die Fächer Politik, Sozialwissenschaften und Wirtschaft bilden eine gemeinsame Kategorie. Je nachdem, ob Sie sich für Wirtschaftssysteme oder Wirtschaftstheorien, das politische System Deutschlands, Finanzmärkte oder Gesellschaftsstrukturen interessieren, können Sie die Themenseiten auswählen.

Im Bereich Medienkunde finden Sie Informationen über die Wirkung von Medien, die Arbeit von Journalisten und die Chancen und Risiken des Internets.

Zum Thema Berufswahl können Sie sich Tipps und Entscheidungshilfen für Ihre berufliche Zukunft anschauen.

Mit ZEIT für die Schule können Sie multimedial recherchieren und sich ein eigenes Bild machen – für Hausaufgaben, Projektarbeit, Klausurvorbereitungen oder Referate.